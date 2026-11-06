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تابناک
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ادارات ایذه فردا شنبه دورکار شدند

فعالیت ادارات شهرستان ایذه در روز شنبه ۱۶ آبان به صورت دورکاری است.

کد خبر: 4200183تاریخ انتشار: 84 بازدید۰

تعطیلی ادارات
به گزارش تابناک، با اعلام فرمانداری شهرستان ایذه، در پی هشدار سطح قرمز هواشناسی و احتمال وقوع سیلاب، فعالیت ادارات این شهرستان، فردا شنبه به صورت دورکاری خواهد بود.

همچنین پیش از این، با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان فردا شنبه ۱۶ آبان فعالیت همه مدارس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغ‌ملک، لالی، مسجدسلیمان، گتوند، بخش‌های شهیون و سردشت دزفول و بخش الوار گرمسیری اندیمشک به صورت غیرحضوری اعلام شده بود.

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برچسب ها

هواشناسیکارمنداندورکاریخوزستانایذهتعطیلی ادارات

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