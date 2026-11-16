خطر در کمین استقلال؛ پرونده یاسر آسانی «بمب ساعتی حقوقی» شد/ اشتباه در استناد به دستور موقت CAS

سید مجتبی طباطبایی، معاون حقوقی پیشین باشگاه استقلال معتقد است که با اشتباهات صورت گرفته در پرونده یاسر آسانی، یک «بمب ساعتی حقوقی» در کمین این تیم قرار داد که می‌تواند منجر به تبعات سنگینی برای آبی‌پوشان شود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، پرونده اعتراض باشگاه‌ها به حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال به عنوان بازیکن غیر مجاز اگرچه در داخل به بن‌بست خورده، اما این پرونده در مجامع بین‌المللی همچنان دنبال می‌شود و هافبک آلبانیایی آبی‌ها که ستاره بی چون و چرای این تیم است، همچنان پاشنه آشیل تیم سهراب بختیاری‌زاده محسوب می‌شود. از یک سو بودن چنین ستاره‌ای در ترکیب استقلال یک نقطه قوت محسوب می‌شود و از سوی دیگر اگر این پرونده در نهایت به محکومیت تبدیل شود، تمام آورده‌های آبی‌ها تا به اینجا فصل، دود هوا خواهد شد.

سید مجتبی طباطبایی، معاون حقوقی پیشین باشگاه استقلال معتقد است که استقلالی‌ها چند اشتباه مهلک را در این پرونده مرتکب شده‌اند و موضوع یاسر آسانی در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) می‌تواند گریبان این باشگاه را بگیرد. او در گفت‌وگو با تابناک از این پرونده به عنوان «بمب ساعتی حقوقی» یاد کرد.

فسخ قرارداد آسانی نیاز به تأیید فدراسیون یا فیفا ندارد

طباطبایی در ابتدا به خبرنگار تابناک گفت: در پاسخ صریح و روشن فیفا به آقای مجتبی فریدونی، عضو سابق هیئت مدیره فیفا مشخص شد فسخ بازیکن خارجی نیاز به ثبت در سازمان لیگ ندارد. در پاسخ فیفا آمده است که: «در این زمینه، فسخ یک‌طرفه قرارداد استخدامی، اصولاً از طریق ابلاغ فسخ به طرف مقابل انجام می‌شود و به تأیید قبلی فیفا یا فدراسیون مربوطه نیاز ندارد.» اما نکته بسیار حائز اهمیت که در استفساریه فیفا آمده است تفکیک بین رابطه قراردادی و ثبت بازیکن است.

استقلال امکان ثبت مجدد بازیکن را نداشت

وی ادامه داد: فیفا بیان داشته: «باید بین رابطه قراردادی بازیکن و باشگاه از یک‌سو و ثبت بازیکن نزد فدراسیون عضو مربوطه از سوی دیگر، تفاوت قائل شد.» این بدین معناست که آسانی پس از اعلام فسخ دیگر هیچ رابطه قراردادی با باشگاه استقلال نداشته و استفاده از این بازیکن مستلزم قرار داد جدید و «RI-Register» (ری ریجستری) جهت ثبت‌نام جدید بازیکن است و با وجود «RegistrationBAN» یا بسته بودن پنجره باشگاه، امکان ثبت‌نام مجدد بازیکن نیست.

اشتباه مدیران استقلال در استناد به دستور موقت

معاون حقوقی پیشین باشگاه استقلال با اشاره به دفاعیه مدیران باشگاه استقلال در خصوص استفاده از یاسر آسانی تأکید کرد: مدیران باشگاه استقلال برای توجیه استفاده از بازیکن، به بند ۴۸ پاسخ فیفا در پرونده‌ای دیگر (مربوط به دستور موقت CAS) استناد کرده‌اند. در آن بند، فیفا ذکر کرده است که بازیکنانی که در فصل قبل سابقه ثبت در باشگاه داشته‌اند (حتی اگر قراردادشان منقضی یا فسخ شده باشد)، «بازیکن جدید» محسوب نمی‌شوند. اشکال حقوقی استناد به آن متن این است که متن مذکور صرفاً یک لایحه دفاعی و ترافعی در یک پرونده مشخص نزد دادگاه حکمیت ورزش (CAS) بوده و فاقد دستور اجرایی (dispositive order) یا جواز اداریِ خطاب به فدراسیون فوتبال ایران است. اتکا به آن به عنوان «مجوز عملیاتی»، فاقد وجاهت قانونی است.

طباطبایی اضافه کرد: پاشنه آشیل پرونده ضرورت اخذ «Validation Exception» است. برخلاف بازیکنانی که قراردادشان به طور طبیعی پایان یافته و صرفاً با افزایش مبلغ تمدید شده‌اند (و سیستم به‌روزرسانی آن‌ها را با چالش جدی مواجه نمی‌کند)، وضعیت آسانی کاملاً متفاوت است که دلایل آن را در ادامه می‌گویم؛

او با استناد به ماده ۱۴bis مقررات RSTP نامه فسخ یک‌طرفه داده و ارتباط استخدامی‌اش دچار انقطاع شده است. باشگاه در نامه رسمی خود به فیفا اعتراف کرده است که توافقِ جدید (مشتمل بر حذف بند بازخرید) پس از فسخ امضا شده، اما تاریخِ سند به قبل از آن برگشته است. بر اساس بند ۴۹ همان نامه (فیفا) استنادی باشگاه استقلال: هرگونه تغییر در وضعیت ثبتیِ این‌چنینی در دوران محرومیت، نیازمند اخذ صریحِ استثنای اعتبارسنجی (Validation Exception) یعنی یک مجوز اداری از سوی فیفا است. اگر این تأییدیه سیستمی اخذ نشده باشد (که شواهد حاکی از عدم اخذ آن است)، حضور بازیکن در مسابقات به صورت قطعی مصداق «بازیکن غیرمجاز» خواهد بود.

اقدام مدیران استقلال مخدوش‌سازی اسناد بوده

معاون حقوقی پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: اعتراف مکتوب باشگاه استقلال در نامه‌اش به فیفا مبنی بر اینکه توافق‌نامه بعد از تاریخ فسخ امضا شده اما تاریخ مقدم بر آن را خورده است، یک ریسک حقوقی بزرگ ایجاد کرده است. در رویه انضباطی فیفا و CAS، چنین اقدامی می‌تواند زیر ذره‌بینِ اتهامات مربوط به ارائه اطلاعات نادرست یا مخدوش‌سازی اسناد (Falsification) قرار گیرد و اعتبار توافق‌نامه را از بیخ‌وبن زیر سؤال ببرد. اگر شاکیانِ پرونده در مراجع داخلی یا نهایتاً در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) اثبات کنند که ثبت سیستمی و «Validation Exception» انجام نشده است، تبعات آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به این تبعات هم در ادامه اشاره می‌کنم؛

در سطح داخلی: اعمال احکام انضباطی مبنی بر بازنده شدن مسابقات (نتیجه ۳ بر صفر به نفع رقبا) در بازی‌هایی که آسانی به میدان رفته است. در سطح بین‌المللی (فیفا و CAS): خطر جرایم نقدی سنگین، کسر امتیاز و حتی تمدید محرومیت پنجره نقل‌وانتقالاتی به دلیل نقض صریحِ Registration Ban.

(مسابقات آسیایی استقلال به دلیل عدم اعتراض رسمی و به‌موقع حریفان قطری یعنی السد، الغرافه و… در مهلت ۲۴ ساعته، در معرض تغییر نتیجه مستقیم قرار ندارد، اما تخلف انضباطی کلان همچنان قابل‌پیگیری است).

غفلت مدیران استقلال هزینه‌های سنگین به همراه دارد

طباطبایی در پایان مدعی شد که در این پرونده اشتباهاتی صورت گرفته و افزود: برداشتِ رایج و سطحیِ حاکم بر فوتبال داخلی مبنی بر اینکه «چون بازیکن جدید نیست و در ایران دی‌رجستر نشده، پس مشکلی ندارد»، یک خطای محاسباتی مرگبار در مواجهه با استانداردهای سخت‌گیرانه حقوق بین‌الملل ورزش است. بدون اخذ صریحِ «Validation Exception» و ثبت قانونی توافقِ اصلاح‌شده در سامانه TMS، باشگاه استقلال با یک «بمب ساعتی حقوقی» روبه‌روست که هرگونه غفلت در مدیریت آن می‌تواند هزینه‌های سنگین ورزشی و انضباطی به همراه داشته باشد.