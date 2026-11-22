به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ هم‌زمان با واریز اعتبار کالابرگ آبان‌ماه به حساب سرپرستان خانوار، برخی از مشمولان اعلام کرده‌اند که اعتبار یک میلیون تومانی برای آن‌ها لحاظ نشده و عملاً از فهرست دریافت‌کنندگان کنار گذاشته شده‌اند. حالا مهم‌ترین سؤال این گروه، نه فقط علت حذف، بلکه نحوه ثبت اعتراض و زمان مراجعه به سامانه رسیدگی است.

نحوه ورود به سامانه اعتراض به حذف کالابرگ

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانواری که کالابرگ آن‌ها حذف شده، برای ثبت درخواست بررسی باید به سامانه حمایت مراجعه کنند؛ سامانه‌ای که به طور مشخص برای رسیدگی به وضعیت خانوارهای حذف‌شده از کالابرگ در نظر گرفته شده است. نکته مهم این است که امکان ثبت درخواست فقط برای سرپرست خانوار وجود دارد و برای هر خانوار نیز تنها یک درخواست بررسی در سامانه ثبت می‌شود.

برای ثبت اعتراض، سرپرست خانوار باید دو اطلاعات اصلی را در سامانه وارد کند: نخست کد ملی سرپرست خانوار و دوم کد ۱۲ رقمی‌ای که از طریق پیامک برای او ارسال شده است. این کد، در واقع شناسه ورود به سامانه رسیدگی است و بدون آن امکان ثبت اعتراض وجود ندارد.

با این حال، اگر سرپرست خانوار این کد را دریافت نکرده یا به هر دلیل به آن دسترسی ندارد، راه جایگزین نیز پیش‌بینی شده است. طبق اعلام رسمی، متقاضیان می‌توانند با شماره‌گیری *۵۰۰*۱۴۶۳# از طریق تلفن همراه، کد ۱۲ رقمی مورد نیاز را دریافت کنند. این مرحله، یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرایند اعتراض است؛ چون بدون دریافت این کد، ورود به سامانه حمایت کامل نخواهد شد.

آدرس سامانه اعتراض به حذف کالابرگ به نشانی hemayat.sfara.ir صرفاً برای خانوارهای حذف‌شده از کالابرگ فعال شده و افراد باید پس از ورود، درخواست بررسی وضعیت خود را ثبت کنند تا پرونده آن‌ها دوباره ارزیابی شود. به بیان دیگر، این سامانه محل واریز اعتبار یا مشاهده موجودی نیست، بلکه کارکرد اصلی آن رسیدگی به اعتراض حذف‌شدگان است.

زمان‌بندی ورود به سامانه بر اساس رقم آخر کد ملی

یکی از مهم‌ترین نکاتی که حذف‌شدگان باید به آن توجه کنند، نوبت‌بندی ورود به سامانه بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرست خانوار است. وزارت رفاه برای جلوگیری از ازدحام و اختلال در سامانه، زمان مراجعه را مرحله‌ای تعیین کرده است:

سرپرستانی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، از جمعه ۱۵ آبان تا جمعه ۱۳ آذر ۱۴۰۵ امکان ورود و ثبت درخواست دارند.

سرپرستانی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، از دوشنبه ۲۵ آبان تا جمعه ۱۳ آذر ۱۴۰۵ می‌توانند وارد سامانه شوند.

سرپرستانی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، از پنجشنبه ۵ آذر تا جمعه ۱۳ آذر ۱۴۰۵ مجاز به ورود خواهند بود.

در حال حاضر، طبق این زمان‌بندی، کدهای ملی با رقم آخر ۰ تا ۶ امکان ورود به سامانه را دارند و نوبت گروه ۷، ۸ و ۹ هنوز آغاز نشده و از تاریخ اعلام‌شده فعال خواهد شد.

علل احتمالی حذف از فهرست کالابرگ

در فرایند ثبت اعتراض، چند نکته می‌تواند از بروز خطا جلوگیری کند. نخست اینکه اطلاعات هویتی سرپرست خانوار باید با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی مطابقت داشته باشد. دوم اینکه اگر خودرو یا ملکی پیش‌تر واگذار شده اما هنوز در سامانه‌های اطلاعاتی به نام فرد ثبت است، ممکن است همین موضوع در ارزیابی دارایی خانوار اثر گذاشته باشد. به‌ویژه درباره خودرو، وزارت رفاه تأکید کرده که اگر انتقال سند در سامانه فراجا ثبت نشده باشد، خودرو همچنان دارایی فروشنده محسوب می‌شود.

هرچند محور اصلی این فرایند، ثبت اعتراض است، اما وزارت رفاه در توضیح علت حذف برخی خانوارها گفته معیارهایی مانند درآمد، میزان خرید، دارایی ملکی، خودرو، دارایی مالی و حتی سهامداری در بورس در بازنگری مشمولان لحاظ شده است. همچنین تعداد خودرو و ملک و لوکس بودن دارایی‌ها نیز در ارزیابی مؤثر بوده است. با این حال، آنچه برای خانوارهای حذف‌شده در این مرحله اهمیت بیشتری دارد، ورود در زمان مقرر به سامانه حمایت، دریافت کد ۱۲ رقمی و ثبت درخواست بررسی است؛ چراکه مسیر رسمی رسیدگی به اعتراض‌ها، فقط از همین طریق انجام می‌شود.