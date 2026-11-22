به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان امروز اول آذرماه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از وعاظ و روحانیون با محوریت بررسی مسائل جاری کشور، از جمله مدیریت بهینه سوخت و انرژی، ترویج فرهنگ همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و محله‌محوری، بهبود معیشت، ارتقای سطح زندگی و برقراری عدالت را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد و اظهار کرد: در سوره‌های ماعون و بلد و دیگر آیات قرآن، بر ساماندهی وضعیت فقرا، یتیمان و مسکینان تأکید شده است. من به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی، در برابر معیشت، زندگی و عدالت در جامعه مسئولیتی انکارناپذیر بر دوش دارم و نمی‌توان در حالی که با کاستی‌ها و مشکلات مواجه هستیم، کشوری مقتدر باشیم.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه مردم نسبت به واقعیت‌های موجود در جامعه و شرایط اقتصادی آگاهی کامل دارند، همدلی و هم‌افزایی تمامی نهادهای جامعه را رکن اساسی برون‌رفت از وضعیت پیچیده موجود عنوان کرد و گفت: چنانچه همه آحاد جامعه وحدت داخلی و انسجام خود را حفظ کنند و دست به دست یکدیگر بدهند، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. ضرورت دارد به یکدیگر احترام بگذاریم و امور را به صورت منطقی، علمی و کارشناسی پیش ببریم.

پزشکیان خطاب به روحانیون و وعاظ حاضر در نشست تأکید کرد: ضرورت دارد شما در آگاه‌سازی جامعه و تشریح شرایط پیچیده کنونی کشور با مردم گفت‌وگو کنید. شاهد بودید که چگونه در جریان جنگ رمضان توانستیم درعید و ماه مبارک رمضان، کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهیم.

یارانه بنزین باید به گونه‌ای مدیریت شود که اقشار محروم نیز از آن بهره‌مند شوند

رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت افزایش رقم کالابرگ و بهبود وضعیت معیشت مردم، برقراری عدالت را مهم‌ترین ضرورت در اقدامات و اصلاحات اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که افراد برخوردار به سایر هم‌وطنان خود که از سطح زندگی و معیشتی پایین‌تری برخوردارند و در زمره اقشار محروم قرار دارند، کمک کنند. تصمیم‌هایی همچون اصلاح الگوی مصرف سوخت و حامل‌های انرژی نیز با نگاه به برقراری عدالت در جامعه اتخاذ شده است. یارانه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در شهرها و منابعی که به افرادی که از خودروی شخصی استفاده می‌کنند اختصاص می‌یابد، باید به گونه‌ای مدیریت و توزیع شود که اقشار محروم نیز از آن بهره‌مند شوند. عدالت این است که اعتبار، یارانه و منابع بیت‌المال برای همه مردم باشد و نمی‌توان عده‌ای را از آن محروم و عده‌ای دیگر را برخوردار کرد.

برخی سیاست‌های اقتصادی اجرا نمی‌شد با قحطی و کمبود مواجه می‌شدیم

پزشکیان با اشاره به اینکه سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی موجود با هدف حمایت و پشتیبانی از همه آحاد جامعه و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و محروم اتخاذ می‌شود، واقع‌نگری در پذیرش مشکلات را راهکار منطقی عبور از شرایط پیچیده کنونی دانست و ادامه داد: چنانچه برخی سیاست‌های اقتصادی در زمینه کالابرگ و ارز اجرا نمی‌شد، با توجه به مسائل و محدودیت‌هایی که دشمنان ایجاد کرده بودند، اکنون با قحطی و کمبود مواجه می‌شدیم؛ اما تدابیری اندیشیده شد و توانستیم از بروز مشکل پیشگیری کنیم. باید بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم تا متناسب با شرایط موجود، طرح و برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا داشته باشیم. چنانچه منابعی به شکل نادرست در اختیار افرادی قرار گرفته باشد که نیازمند نیستند، روند آن اصلاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت‌ها، فرایند اصلاح امور و مدیریت کلان کشور زمان‌بر است، از وعاظ و روحانیون حاضر در جلسه خواست راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهند و یادآور شد: حل مشکلات به سادگی امکان‌پذیر نیست، اما راه‌حل آن در مشارکت عمومی و پرهیز از تبعیض نهفته است. هر یک از ما باید با برداشتن یک گام به سوی بهتر و برتر شدن، در مسیر بهبود وضعیت موجود تلاش کنیم.

رئیس‌جمهوری افزود: تغییرات اساسی همواره با انتقادهایی همراه است. به عنوان مثال، برخی شرکت‌ها اکنون زیان‌ده هستند و یارانه سوخت و انرژی دریافت می‌کنند و عملکرد آنها پایین است؛ بنابراین مطابق ضوابط، ضرورت دارد نوع مدیریت آنها اصلاح یا تغییر یابد. واقعیت این است که در همین فرایند نیز گاهی صداهایی بلند می‌شود. در حوزه تأمین آرد و نان مورد نیاز، متوجه شده‌ایم حدود ۶۰ هزار نفر در ماه از ۱۸ تُن آرد و نان مصرف می‌کنند. مدیریت صحیح منابع و اصلاح روندها در چنین شرایطی یک اولویت است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش محوری مساجد و مدارس، ظرفیت این مجموعه‌ها را بسیار اثرگذار و حتی در حد حکومت محلی دانست و اظهار کرد: باتوجه به جایگاه مساجد، همه شما می‌توانید فعالیتی سازنده و مؤثر در محلات داشته باشید. به ازای هر هزار و ۲۰۰ نفر یک مسجد وجود دارد و این ظرفیت باید بر مبنای رفتار حسنه و علم، برای بهبود شرایط مورد استفاده قرار گیرد. کمک کنید مساجد مجدداً احیا شوند و آنچه از نظر اعتقادی مورد نظر است، به درستی و عمیقاً اجرا شود.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: معتقدم چنانچه نظام تعلیم و تربیت اصلاح شود، به مرور زمان پدیده‌هایی همچون بدحجابی، مهاجرت دانشجویان و مسئله فرزندآوری نیز اصلاح خواهد شد. اکنون نیازمند زمان، برنامه‌ریزی و اقدام با همکاری و مشارکت عمومی هستیم.

در تمامی امور از رهنمودها و دستورات مقام معظم رهبری اطاعت می‌کنیم

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت برون‌رفت از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» اظهار کرد: بدون مجوز مقام معظم رهبری شهید، در مسئله مذاکره و پایان وضعیت نه جنگ و نه صلح اقدامی انجام نشد؛ ایشان دستور دادند و روند مدیریت شد. اکنون نیز در تمامی امور از رهنمودها و دستورات مقام معظم رهبری اطاعت می‌کنیم. چنانچه در مواجهه با موضوعی علم و آگاهی کافی نداشته باشیم، تلاش می‌کنیم با مشورت افراد خبره نسبت به تمام جوانب آن آگاه شویم.

وی با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده از سوی آمریکا افزود: دشمنان با اعمال تحریم‌ها، مسیرهای ارتباطی و تجاری کشور را با هدف ساقط کردن نظام ما محدود کردند و این اقدام موجب بروز محدودیت‌ها و مشکلاتی برای فعالیت‌های اقتصادی شد؛ با این وجود، آنها تصور نمی‌کردند که بتوانیم کشور را به این شکل مدیریت کنیم. توانستیم با مدیریت اثربخش و ایجاد چارچوب‌های اقتصادی مشخص، نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کنیم.

در کشور درگیر جنگ، توسعه شکل نخواهد گرفت

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دیپلماسی سازوکار خود را دارد، برقراری ارتباط و تعاملات چندجانبه با همسایگان و سایر کشورها را برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه ضروری دانست و تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی از دیگر اولویت‌های حاکمیت در برابر مردم است. در هیچ کشوری که درگیر جنگ است، توسعه شکل نخواهد گرفت و کاستی‌ها و محدودیت‌ها افزایش خواهد یافت. دولت خود را موظف می‌داند به هر طریقی که شده، کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز جامعه را تأمین کند. با توجه به راهبردی که در این زمینه وجود داشته، اکنون با محدودیت و چالش مواجه نیستیم.

پزشکیان برخورداری از چشم‌انداز روشن نسبت به آینده کشور و همکاری همه نهادها و افرادی را که خواهان بهبود شرایط هستند، رکن اساسی تحول برشمرد و گفت: هر بنیاد یا نهادی که معتقد است می‌تواند فرایندها را اصلاح کند و تحول ایجاد کند، حاضریم به آن اختیار بدهیم تا به صورت منطقه‌ای اقدامات لازم را انجام دهد. تغییر در تمامی ابعاد زیرساختی، اخلاقی و اقتصادی باید در میدان عمل نمایان شود. در تلاش هستیم پاسخگوی همه‌جانبه نیازهای مردم باشیم.

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات و مقاطع مختلف کشور افزود: آحاد جامعه در جنگ تحمیلی ثابت کردند که چگونه پای کار هستند. این مردم بودند که جنگ را مدیریت کردند و زمینه پیروزی و تداوم انقلاب را فراهم کردند. با وحدت داخلی و انسجام می‌توان از تمامی مشکلات و محدودیت‌هایی که آمریکا ایجاد کرده است عبور کرد. همه مردم با توجه به ظرفیت‌های درونی خود پای کار ایستاده‌اند و حاضر به فداکاری هستند، اما دشمن به دنبال ایجاد چنددستگی در جامعه است. در این شرایط باید تلاش کنیم جذب حداکثری داشته باشیم و در تصمیم‌گیری‌های خود همه آحاد جامعه را، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، اعتقادی، قومیتی و جنسیتی، مورد توجه قرار دهیم. چه آمریکا باشد و چه نباشد، وظیفه داریم همه دست به دست یکدیگر بدهیم تا وضعیت موجود را به درستی مدیریت کنیم و شرایط معیشتی جامعه را بهبود ببخشیم.

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تشریح نقش مساجد و محلات در مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی گفت: برای عبور از زمستان، نیازمند همدلی و همکاری همه مردم هستیم. شما روحانیون نقش مهمی در تبیین شرایط پیچیده کشور دارید. ما حق نداریم برق مورد نیاز صنعتگران و بنگاه‌های اقتصادی را قطع کنیم؛ معیشت، اولویت اصلی دولت محسوب می‌شود. هر کس به سهم خود می‌تواند در اصلاح الگوی مصرف و کاهش استفاده از آب، برق، بنزین و گاز گام مؤثری بردارد.

دشمنان تلاش خواهند کرد از وضعیت بیکاری و نارضایتی عمومی سوءاستفاده کنند

پزشکیان تأکید کرد: ضرورت دارد چرخ تولید با قدرت بچرخد. چنانچه با محدودیت مواجه شویم، دشمنان تلاش خواهند کرد از وضعیت بیکاری و نارضایتی عمومی سوءاستفاده کنند. بنابراین، می‌توان در محل کار و منازل با کاهش مصرف انرژی، از تولید حمایت کرد.

وی روند اصلاح الگوی مصرف برق را نسبت به سال گذشته قابل قبول برشمرد و از کاهش پنج درصدی مصرف برق خبر داد و گفت: با این میزان صرفه‌جویی نسبت به آنچه سال قبل مصرف می‌کردیم، اکنون توانسته‌ایم ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کنیم. این اقدام به افزایش تاب‌آوری اجتماعی کمک کرده است؛ زیرا نیاز ما به واردات سوخت و بنزین کاهش یافته و می‌توانیم با مدیریت مصرف، بنزین مورد نیاز جامعه را تأمین کنیم.

رئیس‌جمهوری افزود: با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در زمینه استفاده از حامل‌های سوخت، می‌توانیم روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه سوخت صرفه‌جویی کنیم. درآمد حاصل از این صرفه‌جویی باید صرف بهبود شرایط معیشتی مردم شود. ضرورت دارد وابستگی به نفت را کاهش دهیم و روند اصلاحات اقتصادی به صورت منطقی، عادلانه و منصفانه مدیریت شود.

رهبری شهید دستور دادند موضوع استیضاح وزرا پیگیری نشود

پزشکیان در زمینه تغییر مدیران در دولت و تفویض اختیار به استانداران تصریح کرد: در دوره‌ای که موضوع استیضاح و تغییر چند وزیر مطرح بود، خدمت مقام معظم رهبری شهید رسیدم و ایشان دستور دادند که این موضوع دیگر پیگیری نشود. به مرور توانستیم به زبان، نگاه و عزم مشترک دست یابیم. چنانچه لازم است هر یک از مدیران اجرایی توصیه‌هایی از جانب شما عزیزان دریافت کنند، آن را بازگو کنید تا به یک فهم مشترک دست یابیم.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: تجربه چندین دهه نشان داده است که تغییر مدیران لزوماً زمینه‌ساز تحول و بهبود شرایط نخواهد شد؛ زیرا اصلاح امور اقدام ساده‌ای نیست. باید به استانداران اجازه دهیم توانمندی‌های خود را ارتقا دهند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، حکمرانی هوشمند را یکی از ابزارهای نظارتی مؤثر برای مقابله با رانت، فساد و قاچاق عنوان کرد و گفت: چنانچه اطلاعات مکانی و هویتی افراد ثبت شود، می‌توانیم با مدیریت هوشمند منابع، از بروز رانت و فساد جلوگیری کنیم. در این میان، مساجد و محلات نیز می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند.

وی بر ضرورت تشکیل کارگروهی مشورتی متشکل از روحانیون و وعاظ تأکید کرد و گفت: این کارگروه می‌تواند در کنار دولت حضور داشته باشد. یادمان باشد دعوا، تهمت، توهین و بی‌احترامی اساس آموزه‌های اسلامی نیست؛ اسلام دین رحمت، مهربانی و انسان‌دوستی است.

در ابتدای این نشست هم‌اندیشی نیز حدود ۲۰ تن از وعاظ و روحانیون شاخص تهران، ضمن تقدیر از مواضع مقتدرانه دکتر پزشکیان در سخنرانی سازمان ملل، پیشنهادها و راهکارهای مشورتی خود را در زمینه مسائل مختلف کشور ارائه کردند.