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آمریکا از حمله جدید ایران خبر داد
سیبیاس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: ایران حمله جدیدی را انجام داد، اما هیچ تلفات یا خسارتی به نیروها یا داراییهای نظامی ما در منطقه وارد نشده است.
به گزارش تابناک؛ سیبیاس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: ایران حمله جدیدی را انجام داد، اما هیچ تلفات یا خسارتی به نیروها یا داراییهای نظامی ما در منطقه وارد نشده است.
شبکه خبری سیبیاس به نقل از یک مقام رسمی آمریکا حمله جدید ایران به مواضع این کشور را تائید کرد.
بر اساس اعلام وزارت کشور بحرین، آژیر هشدار برای سومین مرتبه در ۲۴ ساعت اخیر در این کشور فعال شده است.
منبع: جماران
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