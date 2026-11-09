جزئیات حمله شب گذشته آمریکا به مناطقی از جزیره قشم
نفیسی درباره حمله آمریکا به قشم گفت: اهداف حمله خارج از محدودههای مسکونی و تجاری و زیرساختهای خدماتی بوده و خسارتی به زیرساختهای حیاتی و خدماتی جزیره نرسیده است.
به گزارش تابناک؛ احمدی نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به حمله ارتش آمریکا به نقاطی در محدوده جزیره قشم اظهار کرد: اهداف مورد حمله خارج از محدودههای مسکونی و تجاری و زیرساختهای خدماتی بوده و هیچگونه خسارتی به زیرساختهای حیاتی و خدماتی جزیره وارد نشده است.
نفیسی افزود: شرایط در جزیره قشم تحت کنترل است و تمامی دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.
گفتنی است؛ شامگاه یکشنبه صدای چهار انفجار در قشم شنیده شد.
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نظرات بینندگان
به نظرم اینها پهبادهایی هستند که از طرف مزدوران اسرائیلی در ایران پرتاب می شود و کار امریکا نیست .
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