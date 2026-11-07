انفجار در جزیره قشم پس از حملات محدود آمریکا

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش داد که شامگاه جمعه در پی حملاتی که یک مقام آمریکایی آن‌ها را «حملات در مقیاس کوچک» توصیف کرده است، انفجارهایی در جزیره قشم، واقع در تنگه هرمز، رخ داده است.

به گزارش تابناک؛ روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش داد که شامگاه جمعه در پی حملاتی که یک مقام آمریکایی آن‌ها را «حملات در مقیاس کوچک» توصیف کرده است، انفجارهایی در جزیره قشم، واقع در تنگه هرمز، رخ داده است.

این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که ایالات متحده طی هفته‌های اخیر چندین حمله از این نوع انجام داده است؛ با این حال، واشنگتن تأکید کرده که این حملات به معنای بازگشت به عملیات نظامی تمام‌عیار نیست.

وال‌استریت ژورنال در ادامه گزارش خود به اختلاف‌نظرها در دولت آمریکا درباره نحوه مواجهه با ایران اشاره کرد. بر اساس این گزارش، گروهی از مقام‌های دولت آمریکا، از جمله «پیت هگست» وزیر جنگ و «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی این کشور، ازسرگیری عملیات نظامی گسترده را دنبال می‌کنند؛ در حالی که شماری دیگر از مقام‌ها، از جمله «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهوری و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا، از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق و پایان دادن به جنگ حمایت می‌کنند.

این گزارش همچنین از تلاش کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه قطر، برای جلوگیری از تشدید دوباره تنش‌ها و فراهم کردن زمینه توافق میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهد. منبع: ایلنا