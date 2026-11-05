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شکار ششمین پهپاد شناسایی آمریکایی در قشم
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای از شکار ششمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم خبر داد.
به گزارش تابناک؛ در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: لحظاتی پیش، ششمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم، با اقدام سامانههای پیشرفته جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمینگیر شد.
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