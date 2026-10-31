نجات پدر و پسر صیاد پس از حمله آمریکا به شناورهای قشم

به گزارش تابناک؛ مدیرعامل جامعه صیادی قشم اعلام کرد: ۲ صیاد پدر و پسر که در پی حمله ظهر امروز نیروهای آمریکایی به ۲ شناور صیادی در آب‌های قشم مفقود شده بودند، پیدا شدند.

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پدر و پسر صیاد مفقودشده در آب‌های قشم پیدا شدند

وی افزود: این ۲ صیاد هم‌اکنون در مسیر بازگشت به جزیره قشم قرار دارند.

بر اساس این گزارش، ظهر امروز ۲ شناور صیادی در آب‌های قشم هدف حمله قرار گرفتند که در پی این حادثه، خبر مفقود شدن ۲ صیاد منتشر شده بود.

تاکنون جزئیات بیشتری از وضعیت جسمانی صیادان و میزان خسارات واردشده به شناورها اعلام نشده است.

تکمیلی/ دو صیادی که مصدوم شده بودند هم به قشم منتقل شده‌اند.نام صیادان پیدا شده محمد پنجه (پدر) و نام محمود پنجه (پسر) است که در سلامت هستند.