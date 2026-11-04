||09:15
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرحمله تند کیهان به علی دایی و عادل فردوسی‌پور
1374بازدید
۰

سپاه: انهدام و رهگیری پهپاد MQ1 در قشم

سپاه پاسداران اعلام کرد نیروهای پدافندی کشور یک فروند پهپاد MQ-1 را در منطقه قشم شناسایی، رهگیری و منهدم کردند.

کد خبر: 100000601تاریخ انتشار: 1374 بازدید۰

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۴_۱۷-۳۹-۱۲

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: دقایقی پیش پانزدهمین پهپاد MQ1 آمریکایی توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

سپاهقشمانهدامپهپاد MQ1

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.