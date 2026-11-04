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سپاه: انهدام و رهگیری پهپاد MQ1 در قشم
سپاه پاسداران اعلام کرد نیروهای پدافندی کشور یک فروند پهپاد MQ-1 را در منطقه قشم شناسایی، رهگیری و منهدم کردند.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: دقایقی پیش پانزدهمین پهپاد MQ1 آمریکایی توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.
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