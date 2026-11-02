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شکار دو پهپاد شناسایی آمریکایی در آسمان قشم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از غنیمت گرفتن دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-170 در آسمان جنوب جزیره قشم، خبر داد.

کد خبر: 100000257تاریخ انتشار: 4794 بازدید

شکار پهپادبه گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

لحظاتی پیش، دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-170 در آسمان جنوب جزیره قشم، با اقدام سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمین‌گیر شدند.

با احتساب این دو فروند، شمار پهپادهای آمریکایی از این نوع که به غنیمت افسران نخبه سپاه درآمده‌اند، به چهار فروند رسیده است.

بدین‌ترتیب، دشمن متجاوز آمریکایی بار دیگر در دستیابی به اهداف موردنظر خود از به‌کارگیری این پهپادها ناکام ماند و به فضل الهی، برگ دیگری از شکست و ناکامی به کارنامهء سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.

منبع: سپاه نیوز

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برچسب ها

سپاهقشمپهپادشکار پهپادپهپاد آمریکایی

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نظرات بینندگان

رحیم علیجانی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۰۷

افرین به شیرمردان ایران

محمد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۵:۵۰

به قشم حمله کرده

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