به گزارش تابناک، متهم یک سال قبل اعتراف کرد برای جلوگیری ازدواج دخترش با داماد سابق مرتکب قتل شده و شوهر نوه‌اش را که میانجی بوده کشته اما حالا مدارک نشان می‌دهد او قاتل نیست.

عصر یک روز گرم تابستانی به ماموران پلیس بناب خبر دادند مردی جوان در یک نزاع دسته‌جمعی هدف اصابت گلوله قرار گرفته و جانش را از دست داده است. بلافاصله تحقیقات در این زمینه آغاز و مشخص شد مقتول که فرهاد نام دارد به دست پدربزرگ همسرش به قتل رسیده است. پدربزرگ شیرین به قتل اعتراف کرد و گفت در یک شلیک ناخواسته مرتکب قتل شده است.

متهم بلافاصله بازداشت شد، او در اعترافاتش گفت: ۱۶ سال قبل دامادم به نام رضا دخترم فریبا را ترک کرد و او را با دو بچه تنها گذاشت. من و پسرانم خرجی نوه‌هایم را دادیم و دخترم را تحت حمایت خودمان گرفتیم، او بچه‌هایش را بزرگ کرد. شیرین نوه‌ام دختر زیبا و بسیار خوبی بود، من می‌خواستم او دچار سرنوشت فریبا نشود برای همین وقتی فرهاد که یکی از کارمندانم بود از او خواستگاری کرد من قبول کردم. خودم آنها را تحت حمایتم گرفتم، به فرهاد شغل بهتری دادم و برایشان خانه‌ای هم خریدم. آنها زندگی خوبی داشتند، صاحب دو فرزند شدند و خانواده‌ای تشکیل دادند.

متهم ادامه داد: روز حادثه متوجه شدم داماد سابقم رضا برگشته و قصد دارد دوباره با فریبا ازدواج کند، او در خانه علی بود، من وقتی متوجه شدم تصمیم گرفتم به آنجا بروم؛ اسلحه را برداشتم و دو پسرم ساسان و هامون را هم باخبر کردم. نمی‌خواستم رضا دوباره داماد من شود، برای همین هم به خانه علی رفتم. آنجا دعوا و درگیری پیش آمد. من می‌خواستم به رضا شلیک کنم که گلوله به علی برخورد کرد. بلافاصله او را بیمارستان بردیم اما فوت کرده بود.

بعد از گفته‌های متهم، پلیس سلاحی را هم که متهم مدعی بود با آن شلیک کرده کشف کرد. همچنین دو پسر متهم نیز بازجویی شدند و قبول کردند که در درگیری بوده‌اند اما آنها گفتند ندیده‌اند چه کسی شلیک کرده است. سایر حاضران در درگیری هم گفتند دقیقا متوجه نشدند چه کسی شلیک کرده است.

گره کور در پرونده



با این حال متهم یک بار دیگر اعتراف کرد که خودش شلیک کرده و قتل را قبول دارد.

اما گزارش کارشناسان اسلحه چیز دیگری را نشان داد؛ آنها گفتند از سلاحی که متهم مدعی شلیک است هیچ گلوله‌ای شلیک نشده و اساساً ساچمه‌ای که از بدن مقتول خارج شده با ساچمه‌های سلاح متهم تفاوت دارد.

این در حالی است که هیچ دوربین مداربسته یا عکس و فیلمی هم از صحنه حادثه وجود ندارد و عملاً به‌جز اقرار متهم مدرک دیگری به نفع قتل به دست متهم پیدا نشده است.

با این اوصاف، به دستور بازپرس، کارگاهان به صورت ویژه تحقیق در این زمینه را آغاز کرده‌اند.

منبع: اعتمادآنلاین