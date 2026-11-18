هم‌زمان با اسباب‌کشی یک خانواده در تهرانپارس، اختلافی خانوادگی به جنایتی خونین ختم شد و مردی ۶۸ ساله جان خود را از دست داد.تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

به گزارش تابناک؛ ساعت ۱۴:۳۵ روز ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در پی اعلام وقوع یک فقره قتل به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس به همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای بررسی ماجرا وارد عمل شدند.

کارآگاهان با حضور در سردخانه بیمارستان تهرانپارس، با جسد مردی حدوداً ۶۸ ساله روبه‌رو شدند که بر اثر شدت جراحات ناشی از اصابت جسم تیز به قتل رسیده بود.

بررسی‌های اولیه پلیس نشان داد مقتول صبح روز حادثه به همراه خانواده‌اش در حال اسباب‌کشی از محدوده تهرانپارس بوده است. حدود ساعت ۱۱، هم‌زمان با جابه‌جایی وسایل منزل توسط کارگران، پسر ۴۲ ساله مقتول که سابقه اعتیاد به مواد مخدر دارد، با یک دستگاه موتورسیکلت در محل حاضر شده است.

متهم که بنا بر اطلاعات اولیه با پدرش اختلافات قبلی داشته، در جریان این درگیری با استفاده از تکه‌ای شیشه شکسته، ضربه‌ای به پدرش وارد کرده و پس از برداشتن تلفن همراه او، از محل متواری شده است.

بنابر دستور بازپرس جنایی، جسد برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای روشن شدن ابعاد پنهان این جنایت و شناسایی و دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

منبع: رکنا