به گزارش تابناک؛ جامعه علمی و دانشگاهی کشور در سوگ فقدان استادی فرزانه، متواضع و بلندمرتبه نشست. دکتر مهری، استاد پیشکسوت و برجسته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف و یکی از چهره‌های ماندگار و اثرگذار در سپهر علمی کشور به دیار باقی شتافت.

خدمات ارزنده و ماندگار آن مرحوم به جامعه ریاضی کشور و پرورش نسل‌های متعددی از دانشجویان مشتاق که از سرچشمه دانش و تدریس ایشان فیض بردند، هرگز از خاطره‌ها نخواهد رفت. به اعتراف همگان، ایشان تجسّم عینی تواضع، اخلاق‌مداری و فروتنی در محیط‌های آکادمیک بود و در تمام دوران خدمت پربار خود، با سلوک نیکوی خویش هرگز قلبی را نیازرد.

استقلال پژوهشی و تواضع؛ ویژگی‌های ماندگار دکتر مهری

ویژگی متمایز و برجسته علمی دکتر مهری، اصالت و استقلال پژوهشی تام و تمام ایشان بود؛ برخلاف رویه‌های مرسوم زمانه که بسیاری از دستاوردهای پژوهشی و مقالات اساتید مرهون مقالات مستخرج از فعالیت دانشجویان دکتری است، ایشان کارهای تحقیقاتی و بنیادین خود را شخصاً و پیش از آن دوران (بدون داشتن دانشجوی دکتری) به انجام رسانده بود و پژوهش‌های اصیل او گواهی بر ژرفای اندیشه و استقلال علمی‌اش بود.

منبع: همشهری آنلاین



