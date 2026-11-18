به گزارش تابناک؛ فدراسیون والیبال روز گذشته با روبرتو پیاتزا قطع همکاری کرد و قرارداد این مربی ایتالیایی را برای دو سال دیگر تمدید نکرد. در شرایطی که از مربیان داخلی برای جانشینی پیاتزا یاد می‌شود اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد فدراسیون والیبال در حال حاضر به دنبال جذب مربی اروپایی است و فعلاً برنامه‌ای برای انتخاب مربی داخلی ندارد.

میلاد تقوی رئیس فدراسیون با چند مربی اروپایی صحبت و مذاکره کرده و قرار است با بررسی شرایط و برنامه‌های آنها در نهایت سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان انتخاب و معرفی شود.

تیم ملی کشورمان شانس کمی برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ دارد.

منبع: تسنیم



