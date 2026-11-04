دلداری عجیب کنفدراسیون فوتبال آسیا به عربستان

درحالی‌که ناامنی میزبانی جام ملت‌های آسیا را از عربستان گرفت، AFC با ارسال نامه‌ای عجیب، همچنان بر توانایی سعودی‌ها برای برگزاری این رقابت‌ها تأکید کرد!

به گزارش تابناک؛ ««ما به توانایی عربستان برای میزبانی جام ملت‌های آسیا اطمینان کامل داریم و می‌دانیم که این دوره از مسابقات، رویدادی واقعاً منحصربه‌فرد خواهد بود»، این نامه عجیب داتو ویندزور، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دلداری عربستان بعد از لغو مسابقات جام ملت‌های آسیا به دلیل ناامنی است.

ارتش یمن در عرض یک ماه بیش از 30 بار حملات موشکی تلافی‌جویانه به عربستان انجام داده تا عربستان را ناامن‌ترین کشور حاشیه خلیج فارس تبدیل کند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک ماه گذشته چندین‌بار درخواست لغو میزبانی عربستان به دلیل ناامنی را رد کرد.

اصرار AFC بر میزبانی سعودی‌ها با وجود هشدارها

شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا حتی گفته بود «عجله‌ای برای تعویق ندارد» اما در ادامه به دلیل ناامنی روزافزون و فشار فدراسیون‌های ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، ازبکستان و ایران به AFC در نهایت این سازمان را مجاب شد تا روز گذشته ناامنی عربستان را بالاخره تایید کند و جام ملت‌های آسیا را 11 ماه به تعویق بیاندازد.

حالا سایت المیدان عربستان با انتشار نامه ویژه AFC برای دلداری عربستان نوشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا با عنوان «اعتماد به توانمندی‌های عربستان» تلاش کرده تا این تعویق را نادیده بگیرد و به میزبان روحیه بدهد.

این اقدام AFC درحالیست که طبق قانون فیفا، مهمترین مولفه برگزاری تورنمنت‌ها به میزبانی یک کشور «امنیت» است و در صورت نبود این فاکتور «مجوز لغو کامل و گرفتن میزبانی» وجود دارد.

منبع: فارس