شکارچیان غیرمجاز پلنگ و بزکوهی کمیاب در پلدختر، کمتر از سه ساعت پس از گزارش مردمی با دستور قضایی دستگیر شدند.

به گزارش تابناک؛ محمد امرایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر: به‌محض دریافت گزارش مردمی و اطلاع از وقوع یک فقره شکار غیرمجاز حیات وحش در حوزه قضایی پلدختر، دستورات قضایی صادر و پیگیری موضوع در دستور کار ضابطان قضایی یگان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت.

با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به‌عمل‌آمده، کمتر از ۳ ساعت پس از این اقدام مجرمانه، محل متهمان شناسایی و با حکم قضایی در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

در رابطه با شکار یک قلاده پلنگ و یک بزکوهی کمیاب توسط متخلفان؛ سلاح‌های به‌کار رفته در این شکار غیرمجاز و غیرقانونی توقیف و پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد.

دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کوچک‌ترین مسامحه‌ای با متخلفان نخواهد داشت و برخورد با جرایم علیه محیط‌زیست قاطع، بازدارنده و بدون اغماض خواهد بود.