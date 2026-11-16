مرگ یوزپلنگ ایرانی: طبیعی یا مشکوک؟!

به گزارش تابناک؛ سعید یوسف‌پور گفت: بررسی‌های اولیه لاشه یوزپلنگ«فقه» ، از ساییدگی شدید دندان‌ها و ناخن‌های این یوزپلنگ حکایت دارد و هیچ نشانه بیرونی از جراحت یا درگیری روی بدن او مشاهده نشده است.

به گفته وی، مجموعه این شواهد احتمال مرگ طبیعی «فقه» را تقویت می‌کند، اما علت قطعی مرگ پس از بررسی‌های تخصصی مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یوزی با بیش از ۱۰ سال زندگی در طبیعت

به گزارش ایرنا، یوزپلنگ «فقه» نخستین بار سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یک یوزپلنگ بالغ و قلمروطلب مشاهده شد. برآوردها نشان می‌دهد این یوزپلنگ هنگام مرگ بیش از ۱۰ سال سن داشته است.

اهمیت پیوستگی زیستگاه‌ها در بقای یوز آسیایی

مرگ«فقه» بار دیگر اهمیت حفاظت یکپارچه از زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی را برجسته می‌کند؛ گونه‌ای ارزشمند که برای بقا به پهنه‌های وسیع، مسیرهای امن تردد و زیستگاه‌های پیوسته نیاز دارد.

زندگی این یوزپلنگ از توران تا یوزکنام نشان داد که حفاظت از حیات وحش فقط به محدوده مناطق چهارگانه و تحت مدیریت دولتی محدود نمی‌شود و مشارکت جوامع محلی، یوزبانان و نیروهای حفاظتی در صیانت از عرصه‌های طبیعی نقشی تعیین‌کننده دارد.

منبع: ایرنا



