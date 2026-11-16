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کد خبر: 4202166

عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی

نشست علنی یکشنبه ۲۴ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۳ نفر از نمایندگان، به‌صورت مجازی برگزار شد.

عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی
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مجلسنشست علنیعکس خبری

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