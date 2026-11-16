صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 897بازدید پ کد خبر: 4202166 ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۰۸:۲۷ عکس: نشست علنی مجازی مجلس شورای اسامی نشست علنی یکشنبه ۲۴ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۳ نفر از نمایندگان، بهصورت مجازی برگزار شد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هامجلسنشست علنیعکس خبری مطالب مرتبطعکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱عکس: یادواره شهید طهرانیمقدم و شهدای هوافضای سپاهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱عکس: دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: افتتاح مرکز آموزش نظامی زنان جانفدا در میدان آزادیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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