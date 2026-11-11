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کد خبر: 4201348
۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۲۳:۲۴
عکس: دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید
امشب (چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵) پس از اقامه نماز معرب و عشاء، ابتدا آقای حنیف طاهری به نوحهخوانی در رثای حضرت زهرا سلاماللهعلیها پرداخت. سپس حجتالاسلام علی علیزاده در سخنانی با اشاره به سنت نصرت الهی و سنت مکر و تدبیر پنهانی خداوند بر اساس قاعده تدریج گفت: در حوادث و قضایای مختلف باید تحلیل و قضاوت در چارچوب قاعده تدریج و بدون نگاه سطحی و شتابزده باشد و نباید در سنتها و وعدههای الهی مبنی بر شکست و هزیمت جبهه کفرو باطل و نصرت و پیروزی اهل حق و ایمان، دچار شک و تردید شد. همچنین در این مراسم آقای سعید حدادیان در عزای حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها به روضهخوانی و نوحهخوانی پرداخت. مراسم عزاداری ایام فاطمیه از طرف رهبر انقلاب اسلامی که از نماز مغرب و عشاء آغاز میشود، تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.
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دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید
دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید
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