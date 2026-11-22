به گزارش تابناک، فاطمه راهی، مشاور و دبیر ستاد جمعیت سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ممنوعیت ایجاد مانع برای بازگشت به کار زنان پس از پایان مرخصی زایمان اعلام کرد: کارفرمایان اجازه ندارند به دلیل استفاده زنان شاغل از مرخصی زایمان، زمینه اخراج یا جابه‌جایی آنان را فراهم کنند.

راهی با اشاره به گلایه برخی مادران شاغل درباره جلوگیری کارفرمایان از بازگشت آن‌ها به محل کار پس از مرخصی زایمان گفت: در مقررات مربوطه، جابه‌جایی و انتقال این گروه از زنان ممنوع شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز از طریق بازرسی‌های خود، اجرای این دستورالعمل‌ها را پیگیری می‌کند.

وی افزود: در این زمینه دستورالعمل و بخشنامه‌های لازم ابلاغ شده و کارفرمایان نمی‌توانند به‌صورت سلیقه‌ای برای بازگشت به کار مادران پس از مرخصی زایمان مشکل ایجاد کنند.

دبیر ستاد جمعیت سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه پیگیری شکایت مادرانی که پس از مرخصی زایمان با مشکل بازگشت به کار مواجه می‌شوند، اظهار کرد: این افراد می‌توانند از طریق واحدهای بیمه‌ای، بخش بازرسی سازمان و سامانه رسیدگی به شکایات تأمین اجتماعی موضوع را گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

راهی در عین حال خاطرنشان کرد: وضعیت افرادی که با قراردادهای مدت‌دار مشغول به کار هستند و قراردادشان به پایان رسیده، تابع قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای کاری خواهد بود.



