اخراج مادران پس از مرخصی زایمان ممنوع
به گزارش تابناک، فاطمه راهی، مشاور و دبیر ستاد جمعیت سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ممنوعیت ایجاد مانع برای بازگشت به کار زنان پس از پایان مرخصی زایمان اعلام کرد: کارفرمایان اجازه ندارند به دلیل استفاده زنان شاغل از مرخصی زایمان، زمینه اخراج یا جابهجایی آنان را فراهم کنند.
راهی با اشاره به گلایه برخی مادران شاغل درباره جلوگیری کارفرمایان از بازگشت آنها به محل کار پس از مرخصی زایمان گفت: در مقررات مربوطه، جابهجایی و انتقال این گروه از زنان ممنوع شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز از طریق بازرسیهای خود، اجرای این دستورالعملها را پیگیری میکند.
وی افزود: در این زمینه دستورالعمل و بخشنامههای لازم ابلاغ شده و کارفرمایان نمیتوانند بهصورت سلیقهای برای بازگشت به کار مادران پس از مرخصی زایمان مشکل ایجاد کنند.
دبیر ستاد جمعیت سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه پیگیری شکایت مادرانی که پس از مرخصی زایمان با مشکل بازگشت به کار مواجه میشوند، اظهار کرد: این افراد میتوانند از طریق واحدهای بیمهای، بخش بازرسی سازمان و سامانه رسیدگی به شکایات تأمین اجتماعی موضوع را گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
راهی در عین حال خاطرنشان کرد: وضعیت افرادی که با قراردادهای مدتدار مشغول به کار هستند و قراردادشان به پایان رسیده، تابع قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای کاری خواهد بود.
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نظرات بینندگان
۱.شرکت خصوصی با کمیته امداد جدا هست
۲. طرف بعد ۵ماه کارکردن و آموزش و کلی هزینه زمانی اول دوره =>باردار میشه، از ماه هفتم میره مرخصی، ۹ماه نیست. حقوق مزایا باید بدی در حالیکه باید یک نفر جدید استخدام کنی که ۹ماه کار رو زمین نماند. حالا برگرده اوکی اون نفر جدید چه گناهی داره که بره؟
۳- کارفرما رئیس کمیته امداد نیست که ۹ماه عیدی پایانکار بده برای نفر تازه استخدام شده غیر فنی.
۴- هیچ کارفرمایی نیروی قدیمی ش رو از این بابت بیرون نمیکنه. با کیف هم بهش ۹ماه پاداش میده بره به بچه ش برسه . این بحث فقط برای نیروی ناشی و جدید صادق هست.
۵- قانون کار در خیلی از موارد ضعیف هست و ناکارآمد
زور هیچ کس به شرکتهی خصوصی نمی رسه
به محض اطلاع از بارداری ناسازگاری و تعیین جایگزین برای کارمند باردار را شروع می کنند و اخراج می کنند
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