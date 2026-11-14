دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف پشیمان نیست!

دانشجوی دانشگاه شریف که با حکم شورای انضباطی اخراج شده بود، پس از ابلاغ رسمی این حکم، به جای ابراز پشیمانی، از کار خود دفاع کرد.

به گزارش تابناک؛ حکم قطعی اخراج فریبرز کهن‌زاد به او ابلاغ شد و وی در شبکه اجتماعی نوشت که «اگر باز هم برگردم همان کار را انجام می‌دهم.» این درحالی است که حکم اخراج کهن‌زاد در شهریورماه صادر شده بود.

او درست یک هفته پیش از حمله آمریکا به ایران، در جریان اغتشاشات اسفندماه، نماد منتسب به عناصر خودفروخته و خائن به کشور را در سطح دانشگاه صنعتی شریف به نمایش گذاشت.

شورای مرکزی انضباطی دانشجویان در جلسه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ پرونده این دانشجو را بررسی و حکم اخراج همراه با محرومیت تحصیلی را صادر کرده است. در این حکم گفته شده که کهن‌زاد با برنامه‌ریزی قبلی و در جهت ضربه زدن به ارکان نظام به ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه اقدام کرده است.

شورای انظباطی همچنین برافراشتن پرچم شیر و خورشید را «فراتر از یک حضور ساده در تجمع» توصیف کرده و آن را اقدامی «سازمان‌یافته و نمادین در تقابل با هویت ملی و ارکان نظام اسلامی» دانسته است.

برافراشتن نمادهای سلطنت طلبان در دانشگاه در حالی است که حامیان این نماد خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران شده بودند؛ حمله‌ای که در جریان آن، کودکان میناب و شمار زیادی از شهروندان ایرانی به شهادت رسیدند.

نکته قابل توجه در رابطه با کهن‌زاد این است که او نه‌تنها با حکم صادره ابراز ندامت نکرده بلکه در فضای مجازی بر ادامه مواضعش تاکید کرده است.

پیش از این نیز نمونه‌هایی از چنین مواضعی در میان برخی از اغتشاشگران اسفندماه سال گذشته مشاهده شده بود از جمله علیرضا جعفرزاده به جرم لیدری تجمعات غیرقانونی.

حکم اخراج روی کاغذ؛ دانشجویان اخراجی همچنان در دانشگاه!

این در حالی است که به گفته یکی از دانشجویان دانشگاه شریف، اجرای احکام انضباطی در این دانشگاه با ابهامات جدی همراه است، به‌طوری‌که از میان حدود ۱۵۰ حکم صادرشده، تنها ۲ تا ۳ حکم به‌طور کامل اجرا شده‌اند و برخی دانشجویان با وجود دریافت احکام اخراج یا محرومیت از تحصیل، همچنان در دانشگاه رفت‌و آمد می‌کنند و از خدمات آن بهره می‌برند.

دانشجویان تأکید کردند که تأخیر در ابلاغ و اجرای احکام، عملا بازدارندگی لازم را از بین برده است.

منبع: فارس



