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تکذیب خودسوزی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران، خبر خودسوزی دانشجوی دکتری این دانشگاه را تکذیب کرد.

کد خبر: 100000165تاریخ انتشار: 3858 بازدید

۵۵۰۴۷۰b۱Zjo۱Njc۳ODgxNS۵qcGd۸ZnVpOjU۲Nzc۲Mjg۴fGw۶ZmF۸djoxبه گزارش تابناک؛ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در پی انتشار این خبر اعلام کرد: از اقدام اولیه دانشجو جلوگیری شد و هیچ‌گونه حادثه خودسوزی اتفاق نیفتاده است.

براساس اعلام این معاونت، آنچه روی داده، اقدام به جرح دست بوسیله دانشجو بوده که بلافاصله اورژانس دانشگاه وی را به بیمارستان منتقل کرده و تحت درمان قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارش، وضع دانشجو پایدار و طبیعی است.

یادآوری می شود؛ هیچ حکمی در کمیته انضباطی دانشگاه برای این دانشجو وجود ندارد و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، کماکان پیگیر وضع دانشجو و مساعدت به وی است.

این اطلاعیه در پی انتشار خبری درباره یک دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، منتشر شده است. برخی کانال‌های خبری دانشجویی مدعی شده بودند که این دانشجو ظهر روز گذشته مقابل ساختمان فولاد اقدام به خودسوزی کرده است.

در گزارش‌های منتشرشده، همچنین به سابقه بازداشت این دانشجو در ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره شده بود.


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دانشجودانشگاه تهرانخودسوزی

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