

به گزارش تابناک، رضا ربیعی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی شامگاه سه‌شنبه اظهار داشت: سرباز وظیفه امیرمهدی کیانفر شب گذشته در مرزبانی غرب کشور (بانه) به دست گروهک تروریستی پژاک به درجه شهادت نائل گردید.

وی ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام متعاقبا اعلام می‌گردد.

منبع: ایرنا

