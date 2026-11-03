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شهادت یک نیروی پلیس در سراوان

در پی اقدام تروریستی در سراوان یک نیروی پلیس به شهادت رسید.

کد خبر: 100000271تاریخ انتشار: 1833 بازدید

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به گزارش تابناک؛ صبح امروز عوامل گروهک تروریستی مزدور وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرستان سراوان ستوان سوم «حجت وفاکرده» یکی از پرسنل جان بر کف انتظامی را هدف قرار دادند.

در پی این حمله ناجوانمردانه که هنگام خروج از منزل نیروی پلیس انجام شد، نامبرده به ضرب گلوله به شهادت رسید.

پایگاه خبری فراجا نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد که صبح امروز در پی اقدام کور تروریستی مزدوران آمریکا و اسرائیل یکی از پرسنل جان‌برکف انتظامی در شهرستان سراوان مورد ترور ناجوان‌مردانه قرار گرفت.

تلاش مأموران انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام ناجوانمردانه ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
منبع: دانشجو

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برچسب ها

شهادتگروهک تروریستیسراواندرگیری مسلحانهمامور پلیسعوامل مسلح

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