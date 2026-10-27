دستگیری دو تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر



به گزارش تابناک؛ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در ادامه ضربات پی در پی به تیم‌های گروهک‌های تروریستی در منطقه جنوب شرق، با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و صحرگاه امروز اعضا این تیم ها دستگیر شدند.

ناکامی تیم‌های تروریستی در اجرای چند عملیات در جنوب شرق کشور

لازم به ذکر است تیم های متلاشی شده قصد داشتند اقدام به اجرای چند عملیات تروریستی در ایرانشهر و سراوان نمایند که با اقدام قاطع دستگاه های اطلاعاتی ناکام ماندند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از صبر و بردباری و همکاری مردم غیور منطقه در جریان اجرای این عملیات، به مزدوران آمریکا و رژیم صهیونی هشدار می دهد عاقبت مزدوری برای دشمن؛ هلاکت و نابودی است.