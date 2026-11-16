۴ بازیکن جدید در اردوی تیم ملی امید

۴ دروازه بان با نظر کادرفنی به اردوی تیم ملی امید دعوت شدند.

به گزارش تابناک؛ کادرفنی تیم ملی امید ایران با هدف بررسی شرایط تمام بازیکنان واجد شرایط حضور در تیم ملی امید تصمیم به دعوت از ۴ دروازه بان جدید گرفت که اسامی آنها به شرح زیر است:

محمد فیضی از تراکتور تبریز

محمدعلی نبی‌زاده از استقلال تهران

ابوالفضل حیدری از فولاد خوزستان

رامتین خلجی از بعثت کرمانشاه

بازیکنان دعوت شده امروز وارد اردوی تیم ملی امید شده و مورد ارزیابی مربیان قرار خواهند گرفت.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال