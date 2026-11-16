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۴ بازیکن جدید در اردوی تیم ملی امید

۴ دروازه بان با نظر کادرفنی به اردوی تیم ملی امید دعوت شدند.

کد خبر: 4202228تاریخ انتشار: 183 بازدید

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به گزارش تابناک؛ کادرفنی تیم ملی امید ایران با هدف بررسی شرایط تمام بازیکنان واجد شرایط حضور در تیم ملی امید تصمیم به دعوت از ۴ دروازه بان جدید گرفت که اسامی آنها به شرح زیر است:

محمد فیضی از تراکتور تبریز

محمدعلی نبی‌زاده از استقلال تهران

ابوالفضل حیدری از فولاد خوزستان

رامتین خلجی از بعثت کرمانشاه

بازیکنان دعوت شده امروز وارد اردوی تیم ملی امید شده و مورد ارزیابی مربیان قرار خواهند گرفت.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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دروازه بانمحمد فیضیبازیکن جدیداردوی تیم ملی امید

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