به گزارش تابناک؛ فدراسیون فوتبال با انتشار پوستری از پنج بازیکنی که برای نخستین‌بار پیراهن تیم ملی ایران را بر تن کردند، تصویری از امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، را نیز در کنار آن‌ها قرار داد.

فدراسیون فوتبال در توضیح این تصویر نوشت: «پنج بازیکن جوان فوتبال ایران برای نخستین‌بار پیراهن مقدس تیم ملی را بر تن کردند.»



