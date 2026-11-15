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پنج بازیکن جوان برای نخستین‌بار ملی‌پوش شدند

فدراسیون فوتبال با انتشار پوستری از پنج بازیکن جوانی که برای نخستین‌بار حضور در تیم ملی را تجربه کردند، تصویری از امیر قلعه‌نویی را نیز در کنار آن‌ها منتشر کرد.

کد خبر: 4201961تاریخ انتشار: 495 بازدید۱

به گزارش تابناک؛ فدراسیون فوتبال با انتشار پوستری از پنج بازیکنی که برای نخستین‌بار پیراهن تیم ملی ایران را بر تن کردند، تصویری از امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، را نیز در کنار آن‌ها قرار داد.

فدراسیون فوتبال در توضیح این تصویر نوشت: «پنج بازیکن جوان فوتبال ایران برای نخستین‌بار پیراهن مقدس تیم ملی را بر تن کردند.»


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بازیکنملی پوشتیم ملی ایرانپیراهن تیم ملیامیرقلعه نویی

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
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غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

جوان کار امد خوبه وتلاش کنه فیکس بشه

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