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پنج بازیکن جوان برای نخستینبار ملیپوش شدند
فدراسیون فوتبال با انتشار پوستری از پنج بازیکن جوانی که برای نخستینبار حضور در تیم ملی را تجربه کردند، تصویری از امیر قلعهنویی را نیز در کنار آنها منتشر کرد.
به گزارش تابناک؛ فدراسیون فوتبال با انتشار پوستری از پنج بازیکنی که برای نخستینبار پیراهن تیم ملی ایران را بر تن کردند، تصویری از امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، را نیز در کنار آنها قرار داد.
فدراسیون فوتبال در توضیح این تصویر نوشت: «پنج بازیکن جوان فوتبال ایران برای نخستینبار پیراهن مقدس تیم ملی را بر تن کردند.»
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نظرات بینندگان
جوان کار امد خوبه وتلاش کنه فیکس بشه
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