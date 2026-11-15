||11:19
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبربقایی: آژانس تحت نفوذ آمریکا، حقیقت را پنهان می‌کند
549بازدید

حمله یمن به تأسیسات آرامکو عربستان

ارتش یمن امروز بار دیگر تأسیسات آرامکو عربستان را هدف قرار داد. ارتش یمن طی دوره اخیر در پاسخ به حملات عربستان علیه یمن، پایگاه‌های نظامی این کشور را هدف قرار داد.

کد خبر: 4201964تاریخ انتشار: 549 بازدید

۵۷۶۶۰۴۲۱

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های عربستان از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در ریاض و منطقه الشرقیه خبر دادند.

ارتش یمن تأسیسات آرامکو در جنوب ریاض را هدف قرار داد.

ارتش یمن طی دوره اخیر در پاسخ به حملات عربستان علیه یمن، پایگاه‌های نظامی این کشور را هدف قرار داده است.

منبع: ایسنا


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

عربستانپایگاه نظامیحمله به یمنتاسیسات آرامکوحمله یمن به عربستانآژیر هشدار

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.