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حمله یمن به تأسیسات آرامکو عربستان
ارتش یمن امروز بار دیگر تأسیسات آرامکو عربستان را هدف قرار داد. ارتش یمن طی دوره اخیر در پاسخ به حملات عربستان علیه یمن، پایگاههای نظامی این کشور را هدف قرار داد.
به گزارش تابناک؛ رسانههای عربستان از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در ریاض و منطقه الشرقیه خبر دادند.
ارتش یمن تأسیسات آرامکو در جنوب ریاض را هدف قرار داد.
ارتش یمن طی دوره اخیر در پاسخ به حملات عربستان علیه یمن، پایگاههای نظامی این کشور را هدف قرار داده است.
منبع: ایسنا
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