سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با فشارهای آمریکا به عراق برای انسداد مرزهایش با ایران گفت: در تعامل نزدیک با کشورهای همسایه، هر مسئله ای در رابطه با مباحث مختلف را حل و فصل می‌کنیم.

مداخلات آمریکا جز فتنه چیزی به ارمغان نیاورده است / مسائل مرزی را با تعامل حل و فصل می‌کنیم

وی تاکید کرد: ما مصمم هستیم در تعامل نزدیک با کشورهای همسایه، هر مسئله‌ای را که در رابطه با مباحث مرزی وجود دارد، ان‌شاءالله به شیوه مناسب حل‌وفصل کنیم.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، مبنی بر اینکه گزارش‌هایی از فشار آمریکا بر عراق برای محدود کردن مبادلات و تجارت زمینی با ایران منتشر شده است. وزارت خارجه چه رایزنی با عراق برای جلوگیری از آسیب دیدن روابط اقتصادی دو کشور انجام داده است؟ اظهار کرد: کشورهای منطقه به‌خوبی نسبت به اهمیت حفظ حسن همجواری آگاه هستند و به خوبی می‌دانند که مداخلات آمریکا در منطقه جز تفرقه و فتنه چیزی به ارمغان نیاورده است.