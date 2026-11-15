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تابناک
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بقایی در پاسخ به تابناک:

مداخلات آمریکا جز فتنه چیزی به ارمغان نیاورده است / مسائل مرزی را با تعامل حل و فصل می‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با فشارهای آمریکا به عراق برای انسداد مرزهایش با ایران گفت: در تعامل نزدیک با کشورهای همسایه، هر مسئله ای در رابطه با مباحث مختلف را حل و فصل می‌کنیم.

کد خبر: 4201980تاریخ انتشار: 558 بازدید۱
بقایی
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، مبنی بر اینکه گزارش‌هایی از فشار آمریکا بر عراق برای محدود کردن مبادلات و تجارت زمینی با ایران منتشر شده است. وزارت خارجه چه رایزنی با عراق برای جلوگیری از آسیب دیدن روابط اقتصادی دو کشور انجام داده است؟ اظهار کرد: کشورهای منطقه به‌خوبی نسبت به اهمیت حفظ حسن همجواری آگاه هستند و به خوبی می‌دانند که مداخلات آمریکا در منطقه جز  تفرقه و فتنه چیزی به ارمغان نیاورده است.

وی تاکید کرد: ما مصمم هستیم در تعامل نزدیک با کشورهای همسایه، هر مسئله‌ای را که در رابطه با مباحث مرزی وجود دارد، ان‌شاءالله به شیوه مناسب حل‌وفصل کنیم.

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برچسب ها

ایران و عراقمرزهای ایران و عراقجنگ آمریکا علیه ایراناسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: DE

حرف ما هم همین است . آمریکایی‌ها هرجا پا گذاشتند ویران کردند و رفتند و بعد برگشتند برای سوء استفاده . ویتنام ، یوگوسلاوی، عراق ، افغانستان ، ژاپن ، آلمان ، و....
چرا باید ما در تله آنها بیفتیم ؟؟؟

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