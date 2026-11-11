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واکنش تند وزیر خارجه ایران به ادعاهای روبیو

واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات روبیو وزیر خارجه امریکا؛ چنین توهمات و تصورات واهی هستند که به شکست سیاست‌های آمریکا منجر می‌شوند.

کد خبر: 4201152تاریخ انتشار: 1845 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سخنان مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا پاسخ تندی داد و نوشت: هشت سال پیش، یک شخصیت کارتونی مانند پمپئو می‌گفت ایرانی‌ها اگر می‌خواهند چیزی برای خوردن داشته باشند، باید از دستورات کاخ سفید تبعیت کنند. امروز، فردی مانند روبیو، که هم‌وطنان کوبایی‌اش قربانی همین سیاست هستند، همان مهملات را تکرار می‌کند.

فارغ از غیرانسانی بودن این سیاست، همین قبیل توهمات و تصورات واهی هستند که به شکست سیاست‌های آمریکا منجر می‌شوند.



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وزیر امور خارجهوزیر خارجه آمریکاعباس عراقچیمارکو روبیوپمپئو

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