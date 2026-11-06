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تابناک
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آخرین خبرادعای احتمال نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق
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گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عراق

وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با همتای عراقی خود درباره تحولات منطقه گفت‌وگو کرد.

کد خبر: 4200190تاریخ انتشار: 48 بازدید۰

عراقچی
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق در گفتگوی تلفنی عصر امروز جمعه درباره ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک مرتبط با استقرار صلح و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه عصر امروز نیز با همتای تونسی خود تلفنی گفت‌وگو کرد.

منبع: وزارت امور خارجه

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برچسب ها

وزیر امور خارجهعباس عراقچیوزیر خارجه عراقگفتگوی تلفنی

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