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گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عراق
وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با همتای عراقی خود درباره تحولات منطقه گفتوگو کرد.
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق در گفتگوی تلفنی عصر امروز جمعه درباره ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک مرتبط با استقرار صلح و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه عصر امروز نیز با همتای تونسی خود تلفنی گفتوگو کرد.
منبع: وزارت امور خارجه
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