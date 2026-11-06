گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عراق



به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق در گفتگوی تلفنی عصر امروز جمعه درباره ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک مرتبط با استقرار صلح و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر کردند.



وزیر امور خارجه عصر امروز نیز با همتای تونسی خود تلفنی گفت‌وگو کرد.

منبع: وزارت امور خارجه

