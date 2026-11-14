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مظفری‌زاده به تراکتور برگشت

با قبول استعفای سیدحجت کریمی، بار دیگر سعید مظفری‌زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه تراکتور معرفی شد.

کد خبر: 4201882تاریخ انتشار: 168 بازدید
مظفری زاده
به گزارش تابناک، باشگاه تراکتور از تغییر مدیریتی در این باشگاه و حضور مجدد سعید مظفری‌زاده به عنوان مدیرعامل در این باشگاه خبر داد.

بر این اساس، سید حجت کریمی که اخیراً نیز عملکرد وی مورد انتقاد بخشی از هواداران تراکتور قرار گرفته بود، با اعلام اینکه تمام تلاش خود را برای تداوم حضور تراکتور در مسیر موفقیت داشته، به دلیل مسائل و مشکلات شخصی و فراهم نبودن حضور مستمر در تبریز به منظور رسیدگی به مسائل باشگاه تراکتور از سمت خود کناره‌گیری کرد.

در همین راستا نیز محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور ضمن قبول استعفای وی، برای حجت کریمی آرزوی موفقیت کرد تا باشگاه تراکتور در آستانه شوک مدیریتی قرار گیرد اما بلافاصله سعید مظفری زاده به عنوان مدیرعامل جدید تراکتور معرفی شد.

بدین ترتیب با تصمیم هیئت‌مدیره باشگاه تراکتور، سعید مظفری‌زاده که پیش از این نیز سابقه حضور در سمت مدیرعاملی این باشگاه را در کارنامه داشت، اکنون بار دیگر به این جایگاه بازگشت.

مظفری زاده

وی در دوره پیشین مسئولیت خود، همراه با مجموعه مدیریتی و اجرایی باشگاه، در مسیر تحقق اهداف تراکتور و کسب نخستین عنوان قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر حضور داشت.

گفتنی است، مظفری‌زاده در پایان دوره مدیریت قبلی خود همانند حجت کریمی به دلیل مشکلات شخصی و با دلایلی مشابه از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

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برچسب ها

تراکتورمدیرعاملسعید مظفری زادهباشگاه تراکتورمدیرعامل تراکتور

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