به گزارش تابناک، تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران و با قضاوت چوی هیون جائه از کره جنوبی در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان رو در روی تیم نفتچی ازبکستان قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. تومیسلاو اشترکال و مسعود زائرکاظمینی برای تراکتور و پرسیا و جووویچ برای نفتچی در این بازی گلزنی کردند.



ترکیب تراکتور:



پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، اودیل خامروبکوف، هیبور هالیلوویچ (۸۴- مسعود زائرکاظمینی)، دانیال اسماعیلی‌فر (۸۴- سید مهدی حسینی)، صادق محرمی (۶۱- هادی حبیبی نژاد)، محمد نادری، فرشاد فرجی(کارت قرمز)، محمد دانشگر(۴۵- مهدی هاشم نژاد)، شهریار مغانلو (۳۷ - تومیسلاو اشتراکال) و امیرحسین حسین‌زاده



ترکیب نفتچی:



بوتیرالی ارگاشف، میشل آگوستو، بویان چیگر(۸۵- خورشید گیوسوف)، ابراهیم‌خلیل یولداشف، اسیل‌بک جمعایف(۴۵- آبروربک ایسمویلوف)، نورمحمد عبدالغنیف(۵۴- پرسیا)، علیشر ادیلوف، یان ساسه، فرخ سیفیف، راتینیو (۷۶- جووویچ) و مارکوس فورس (۴۵- جمشید اسکندروف)



شروع خوب ازبک‌ها



بازیکنان نفتچی در دقیقه ۴ مسابقه نخستین موقعیت خطرناک بازی را روی دروازه تراکتور ایجاد کرد، اما پارسا جعفری که جایگزین بیرانوند در تراکتور است با خروج به‌موقع و واکنشی مناسب مانع از گلزنی مارکوس فورس شد. در ادامه نیز این دروازه‌بان با واکنشی خوب ضربه بازیکنان نفتچی را مهار کرد و توپ را به کرنر فرستاد.



راتینهو در دقیقه ۱۷ با شوتی محکم دروازه تراکتور را تهدید کرد، اما ضربه او با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.



تعویض زودهنگام مهاجم تراکتور



جواد نکونام سرمربی تراکتور در دقیقه ۳۷ برای ایجاد تغییر در روند بازی تصمیم به تعویض زودهنگام گرفت و شهریار مغانلو را از زمین خارج کرد تا تومیسلاو اشترکال جایگزین او شود.



شروع نیمه دوم



تراکتور که در نیمه دوم به دنبال باز کردن دروازه نفتچی بود، در دقیقه ۴۹ با شوت از راه دور امیرحسین حسین‌زاده صاحب نخستین موقعیت جدی خود شد، اما ضربه این بازیکن را تانتاشف مهار کرد.



گل اول بازی برای نفتچی



در دقیقه ۵۴، نفتچی روی حرکت ابراربک اسماعیل‌اف و عبور او از شجاع خلیل‌زاده به گل رسید. پاس این بازیکن در مقابل دروازه به استیپه پریتسا رسید تا مهاجم نفتچی با استفاده از این فرصت دروازه تراکتور را باز کند.



تراکتور ۱۰ نفره شد



در دقیقه ۶۰، فرشاد فرجی در جریان برخورد با بازیکن نفتچی با استوک کفش خود به سر حریف ضربه زد و داور نیز به دلیل شدت این خطا، مدافع تراکتور را با کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج کرد تا نماینده ایران ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهد.



در دقیقه ۷۴ نیز هادی حبیبی‌نژاد با شوتی دروازه نفتچی را هدف گرفت، اما ضربه او با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.



تعویض نکونام جواب داد



تراکتور با وجود ۱۰ نفره شدن، به حملات خود ادامه داد و در دقیقه ۸۱ روی همکاری امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشترکال به گل تساوی رسید. حسین‌زاده با ارسال پاس عمقی، اشترکال را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان نفتچی قرار داد و این مهاجم نیز با استفاده از فرصت به‌دست‌آمده، توپ را وارد دروازه کرد تا بازی به تساوی یک بر یک کشیده شود.



تعویض طلایی نفتچی سوپر گل زد



تراکتور در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم فرصت داشت تا بار دیگر دروازه نفتچی را باز کند، اما بازیکنان این تیم با بی‌دقتی در استفاده از موقعیت به‌دست‌آمده، توپ را در اختیار مدافعان حریف قرار دادند. در ادامه و در دقیقه ۹۰+۴، جووویچ که در دقیقه ۷۶ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه موفق شد برای دومین بار دروازه تراکتور را باز کند.



بازیکن تعویضی نکونام باز هم گل زد



در حالی که تراکتور در واپسین دقایق مسابقه با گل جووویچ از حریف خود عقب افتاده بود، شاگردان نکونام تسلیم نشدند و در دقیقه ۹۰+۷ بار دیگر دروازه نفتچی را باز کردند. در این صحنه امیرحسین حسین‌زاده با پاسی دقیق، مسعود زائرکاظمینی را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان حریف قرار داد و این بازیکن با ضربه‌ای موفق به گلزنی شد تا تراکتور در ثانیه‌های پایانی بازی را به تساوی بکشاند و از شکست فرار کند.



در ادامه توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. با یک امتیاز این بازی تراکتور در جدول منطقه غرب آسیا ۲ امتیازی شد.

