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ناو هواپیمابر روزولت وارد منطقه شد

رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که ناو هواپیمابر تئودور روزولت وارد غرب آسیا شده است.

کد خبر: 4202330تاریخ انتشار: 1581 بازدید

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به گزارش تابناک؛ رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که ناو هواپیمابر تئودور روزولت وارد غرب آسیا شده است.

سی‌بی‌اس‌نیوز در این باره شرح داد: «انتظار می‌رود که استقرار هم‌زمان سه ناو موقتی باشد، زیرا گروه‌های ضربتی ناوهای هواپیمابر به‌صورت چرخشی در منطقه جابه‌جا می‌شوند.»

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برچسب ها

ناو هواپیمابرغرب آسیاناو هواپیمابر تئودور روزولت

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