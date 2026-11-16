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ناو هواپیمابر روزولت وارد منطقه شد
رسانههای آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که ناو هواپیمابر تئودور روزولت وارد غرب آسیا شده است.
به گزارش تابناک؛ رسانههای آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که ناو هواپیمابر تئودور روزولت وارد غرب آسیا شده است.
سیبیاسنیوز در این باره شرح داد: «انتظار میرود که استقرار همزمان سه ناو موقتی باشد، زیرا گروههای ضربتی ناوهای هواپیمابر بهصورت چرخشی در منطقه جابهجا میشوند.»
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