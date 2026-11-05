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کد خبر: 100000665 48 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر ناوگروه تئودور روزولت در مسیر خاورمیانه؛ کی می‌رسد؟

گروه رزمی ناو هواپیمابر شماره ۹ (CSG-9) با محوریت ناو هواپیمابر تئودرو روزولت USS Theodore Roosevelt (CVN-71) به همراه ناو آبی-خاکی یو‌اس‌اس ماکین آیلند | USS Makin Island از سمت ژاپن در مسیر خاورمیانه (سنتکام) قرار گرفته است. ناوهای یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش و یواس‌اس جورج واشنگتن در حال حاضر در منطقه هستند و افزوده شدن این ناوگروه تازه به منزله استقرار همزمان سه ناوگروه نشانه واضحی از احتمال تشدید جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از پنجاه هزار سرباز آمریکایی و حدود ۲۰ کشتی جنگی در این منطقه حضور دارند و این ناوگروه با حدود 10 هزار سرباز با اسکورت چهار ناوشکن و رزم ناو موشک انداز دست‌کم تا یک هفته دیگر به این گروه از نظامیان افزوده خواهند شد. بنابراین بعید است آمریکا تا پیش از یک هفته دیگر به ماجراجوایی نظامی تازه دست بزند.



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برچسب‌ها:ویدیونبض خبرسنتکامجنگ ایران و آمریکاناو هواپیمابر تئودور روزولتناو هواپیمابر یو اس اس جورج اچ دبلیو بوشجنگ دریایی ایران و آمریکاناو هواپیمابر جورج اچ بوش

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