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نبض خبر
تصاویر حرکت ناو تئودور روزولت با یک اسکورت معنادار
تعداد بازدید: ۵۹۰
تعداد بازدید: ۵۹۰
ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت به همراه ناوشکنهای اسکورت خود عازم خاورمیانه هستند. یکی از ناوهایی اسکورت روزولت که تصاویرش در سنگاپور و در مسیر غرب آسیا ثبت شده، ناوشکن موشکانداز «یواساس دیکیتر» (DDG-۷۳) از کلاس «آرلی برک» و مجهز به سیستم دفاع موشکی بالستیک «ایجیس» است که اعزام ناوی با این امکان گمانه زنیها درباره در پیش بودن موج تازه حمله آمریکا و پاسخ سهمگین موشکی ایران را تقویت میکند. ناوگروه همراه با این ناوهواپیمابر پس از عبور از تنگه مالاگا، سامانههای شناساییشان را خاموش کردند تا قابل ردیابی نباشند.
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