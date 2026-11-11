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این ویدیوی روس‌ها از حمله آمریکا به پارس جنوبی است؟

تعداد بازدید: ۱۲۷۰
کد خبر: 4201309 3990 بازدید تاریخ انتشار:
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فاز 14 پارس جنوبی در شامگاه ۱۹ آبان محل وقوع یک آتش سوزی بود و مهدی محمدی مشاور محمدباقر قالیباف آتش سوزی در سکوی گازی SPD۱۴D با ظرفیت تولید ۱۴.۵ میلیون متر مکعب از ۷۰۰ میلیون مترمکعب تولید کل پارس‌جنوبی را بر اثر حمله آمریکا خواند. محمدی نوشت: «ممکن است آمریکا روی سه فاکتور ادامه محاصره، بی‌اعتمادسازی به حاکمیت یا ضربات نظامی خیلی سوزنی و نقطه‌ای و حملات اطلاعاتی تمرکز کند؛ مانند حمله شب گذشته به بخشی از پارس جنوبی.» همزمان با این موضع گیری‌ها، ویدیویی منتسب به این حادثه توسط راشاتودی منتشر شده که در واقع مربوط به حملات اسرائیل به این محدوده در اسفند 1404 است. ویدیویی که روس‌ها منتشر کردند را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
روسیهحمله آمریکا به ایرانپارس جنوبیعسلویهنبض خبرحمله آمریکا به زیرساخت ها

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