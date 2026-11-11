تحقیر رضا پهلوی توسط خبرنگاران

ویدیوی مهم درباره استیضاح پیت هگست سارا جیکوبز نماینده دموکرات کنگره آمریکا با بازنشر بخشی از درگیری لفظی‌اش با پیت هگست در جلسه …

نطق توماس مسی برای استیضاح پیت هگست را ببینید توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی در مجلس نمایندگان آمریکا، از سیاستمداران نزدیک به …

تصاویر شهر موشکی که در رسانه‌های اسرائیل وایرال شد در تصاویری که به‌تازگی منتشر شده و به شدت توجه رسانه‌های اسرائیلی را به خود جلب کرده، سرلشکر پ…