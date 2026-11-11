کپی پیوندچاپ0 دیدگاه513 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرتحقیر رضا پهلوی توسط خبرنگاران تعداد بازدید: ۶۶ کد خبر: 4201172 | 513 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۰۹:۳۳ | 11 November 2026 تصاویر تحقیر رضا پهلوی توسط خبرنگاران که سوژه فضای مجازی شده را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201172/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبررضا پهلوی مطالب مرتبطادعای هک یخچالهای فرانسه توسط سپاه!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸4 ویدیو از انهدام برج مشهور ریاض توسط یمنیهاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تمسخر سیاست خارجی احمدی نژاد توسط مهران مدیریتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶لحظه تماشایی شکار پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایرانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶شوخی مهران مدیری با جمله مشهور محسن رضاییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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