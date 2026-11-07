شوخی مهران مدیری با جمله مشهور محسن رضایی

تصاویر ورزشکاران و هنرمندان در ختم حمید علیدوستی تصاویر ورزشکاران و هنرمندان حاضر در ختم حمید علیدوستی پدر ترانه علیدوستی و پیشکسوت فوتبال ایرا…

ادعای خانم بازیگر از شیوه عجیب ممنوع الفعالیتی روایت حدیثه تهرانی بازیگر سینما و تلویزیون از علت عجیب ممنوع الفعالیتی و رفع موقت این ممنوعیت …