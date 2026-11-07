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کد خبر: 4200384 4740 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

شوخی مهران مدیری با جمله مشهور محسن رضایی

شوخی مهران مدیری در نقش یک دیپلمات با جمله مشهور سالهای دور سرلشکر محسن رضایی را در سریال مرد سه هزار چهره می‌بینید.

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برچسب‌ها:مهران مدیریمحسن رضاییویدیونبض خبرمرد سه هزار چهره

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