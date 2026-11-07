شوخی مهران مدیری با جمله مشهور محسن رضایی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه4740 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سینما و سرگرمی فیلم<<سینما و سرگرمی فیلم کد خبر: 4200384 | 4740 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۰۰ | 7 November 2026 نبض خبرشوخی مهران مدیری با جمله مشهور محسن رضایی شوخی مهران مدیری در نقش یک دیپلمات با جمله مشهور سالهای دور سرلشکر محسن رضایی را در سریال مرد سه هزار چهره میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200384/ گزارش خطا پسندها: 1 اشتراک گذاری برچسبها:مهران مدیریمحسن رضاییویدیونبض خبرمرد سه هزار چهره گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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