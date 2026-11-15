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تابناک
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کالابرگ گروه دوم مشمولان شارژ می‌شود

بنا بر اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا دوشنبه ۲۵ آبان کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ می‌شود.

کد خبر: 4201952تاریخ انتشار: 870 بازدید۱

کالابرگ+۱۶

به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مرداد ماه، فردا دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ می‌شود.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت رفاه پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این مبلغ به ازای هر نفر برای خانوارهای حمایتی ۱.۵ میلیون تومان و سایر افراد یک میلیون تومان است.

این کمک معیشت ۴۰ روزه بوده و شارژ آبان ماه تا آذر ماه اعتبار دارد.

منبع: مهر


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برچسب ها

کالابرگکد ملیمعیشتوزارت تعاون کار و رفاهشارژ کالابرگ

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

سلام
کالابرگ بنده که مستاجر هستم و کارمند معمولی یک شرکت با خانوار 4 نفره و یک خودروی شاهین قطع شده است !!
الان بنده حقوق نجومی میگریم ؟! خودروی لوکس دارم ؟! منزل بزرگ شخصی دارم ؟!

چرا باید کالابرگ و یارانه بنده قطع شود ؟

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