بنا بر اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا دوشنبه ۲۵ آبان کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ می‌شود.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مرداد ماه، فردا دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ می‌شود.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت رفاه پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این مبلغ به ازای هر نفر برای خانوارهای حمایتی ۱.۵ میلیون تومان و سایر افراد یک میلیون تومان است.

این کمک معیشت ۴۰ روزه بوده و شارژ آبان ماه تا آذر ماه اعتبار دارد.

منبع: مهر



