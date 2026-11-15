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کالابرگ گروه دوم مشمولان شارژ میشود
بنا بر اعلام زمانبندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا دوشنبه ۲۵ آبان کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ میشود.
به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام زمانبندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مرداد ماه، فردا دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ میشود.
بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت رفاه پنجم، پانزدهم و بیستوپنجم هر ماه کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
این مبلغ به ازای هر نفر برای خانوارهای حمایتی ۱.۵ میلیون تومان و سایر افراد یک میلیون تومان است.
این کمک معیشت ۴۰ روزه بوده و شارژ آبان ماه تا آذر ماه اعتبار دارد.
منبع: مهر
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نظرات بینندگان
سلام
کالابرگ بنده که مستاجر هستم و کارمند معمولی یک شرکت با خانوار 4 نفره و یک خودروی شاهین قطع شده است !!
الان بنده حقوق نجومی میگریم ؟! خودروی لوکس دارم ؟! منزل بزرگ شخصی دارم ؟!
چرا باید کالابرگ و یارانه بنده قطع شود ؟
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