کالابرگ آبان شارژ شد؛ نوبت نخست برای این خانوارها

به گزارش تابناک، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ مرحله جدید مربوط به آبان‌ماه از امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ برای نخستین گروه از مشمولان شارژ شده است.

در این مرحله، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح، مشمول شارژ اعتبار شده‌اند. اعتبار کالابرگ در فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است و مشمولان می‌توانند برای خرید اقلام تعیین‌شده در طرح اقدام کنند. بر اساس اعلام وزارت تعاون، اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید شامل مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو و همچنین انواع میوه و سبزیجات است.

همچنین اعتبار کالابرگ مهرماه تا پایان آبان ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود؛ بنابراین خانوارهایی که هنوز از اعتبار مرحله قبل استفاده نکرده‌اند، تا پایان ماه فرصت دارند خرید خود را انجام دهند. بر اساس این گزارش، اعتبار کالابرگ آبان‌ماه برای افرادی که در مهرماه فرم خوداظهاری را تکمیل کرده و در گروه مشمولان افزایش اعتبار قرار گرفته‌اند، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفرتعیین شده است.

سایر مشمولان نیز مطابق روال گذشته یک میلیون تومان به ازای هر نفر دریافت می‌کنند. زمان واریز گروه‌های بعدی بر اساس برنامه اعلام‌شده، اعتبار کالابرگ برای سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها سه، چهار، پنج و شش است، در ۲۵ آبان‌ماه واریز خواهد شد. همچنین اعتبار خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ و ۹ است، در ۵ آذرماه شارژ می‌شود.