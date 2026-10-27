احتمال حذف کالابرگ برخی افراد وجود دارد؟

به گزارش تابناک، یعقوب اندایش، معاون وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارها، گفت: من فعلاً کالابرگ دریافت می‌کنم، اما احتمال زیادی وجود دارد که در آینده مشمول حذف شوم. همه مردم در حال حاضر کالابرگ دریافت می‌کنند. افرادی که در روزهای نخست درخواست خود را ثبت نکرده‌اند نیز همچنان می‌توانند درخواست بدهند و ما این درخواست‌ها را بررسی می‌کنیم. معمولاً پس از بررسی، اعتبار به حساب افراد واریز می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رقم یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ، چه اقلامی را می‌توان با این اعتبار خریداری کرد، توضیح داد: این موضوع بستگی دارد که طی ماه قبل چه کالاهایی برای خانه خریداری کرده باشیم. ممکن است بخواهیم مرغ، گوشت یا پنیر بخریم، بنابراین نوع خرید به نیاز خانوار بستگی دارد.

اندایش در گفت و گویی تصویری با اشاره به اینکه معمولاً یک بار در ماه خرید می‌کند، ادامه داد: البته همسرم خریدهای خانه را انجام می‌دهد. ما چهار نفر هستیم و در مجموع می‌توانیم چهار میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت کنیم. با این اعتبار می‌توانیم متناسب با نیازمان اقلام موردنظر را خریداری کنیم.

او ادامه داد: برای مثال، اگر بخواهیم مرغ بخریم، با توجه به اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تومان و اندکی بیشتر است، می‌توانیم بیش از ۱۰ کیلوگرم مرغ خریداری کنیم. به هر حال، این اعتبار کمک خوبی برای مردم است.

اندایش با اشاره به افزایش اعتبار کالابرگ برای گروه‌های آسیب‌پذیر پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: برای گروه‌های آسیب‌پذیر که حدود ۴۴ میلیون نفر هستند، ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ اضافه شد. تاکنون ۳۵ میلیون و ۹۲۰ هزار نفر خوداظهاری خود را تکمیل کرده‌اند و سایر افراد نیز با اعلام سازمان برنامه و بودجه می‌توانند خوداظهاری خود را تکمیل و این اعتبار را دریافت کنند.

معاون وزیر کار افزود: این رقم قابل توجه است، به این معنا که دولت ۲۲ هزار میلیارد تومان به منابع کالابرگ اضافه می‌کند. امیدواریم با این هزینه‌کرد و حمایت‌ها، شرایط مردم بهتر شود.