مبین‌نت که سال‌ها همراه و شریک ارتباطی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌ها و نهادهای بازار سرمایه شناخته می‌شود، در هجدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با تکیه بر تجربه و زیرساخت پایدار، آخرین دستاوردهای خود برای تامین ارتباطات امن، پایدار و هوشمند صنعت مالی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل ارتباطات مبین‌نت، این شرکت به‌عنوان اپراتور اصلی ارتباطی صنعت مالی کشور، با حضور در نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه)، از سه راهکار جدید خود در حوزه‌های شبکه، زیرساخت ابری و پیام‌رسانی هوشمند رونمایی می‌کند.

مبین‌نت که سال‌ها همراه و شریک ارتباطی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌ها و نهادهای بازار سرمایه شناخته می‌شود، در هجدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با تکیه بر تجربه و زیرساخت پایدار، آخرین دستاوردهای خود برای تامین ارتباطات امن، پایدار و هوشمند صنعت مالی را به نمایش می‌گذارد. این رویداد از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، سه راهکار بومی مبین‌نت شامل SD-WAN، ابر خصوصی (Private Cloud) و پیامک هوشمند مکان‌محور به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد.

SD-WAN؛ راهکاری برای یکپارچگی و تداوم شبکه شعب و مراکز داده

یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که مبین‌نت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی امسال معرفی می‌کند، SD-WAN است؛ فناوری‌ای که به موسسات مالی و بانک‌های دارای شبکه گسترده شعب و مراکز ستادی، امکان مدیریت متمرکز، هوشمند، امن و مقیاس‌پذیر ترافیک شبکه را می‌دهد.

با استفاده از این راهکار، ترافیک به‌صورت هوشمند میان چندین مسیر ارتباطی (از ترکیب اینترنت و فیبر نوری تا بسترهای ارتباطی اختصاصی) توزیع و در صورت قطعی یکی از مسیرها، سایر مسیرها به‌صورت خودکار جایگزین آن می‌شود. این قابلیت به‌ویژه برای تداوم سرویس‌ها و خدمت‌رسانی کسب‌وکارها اهمیت دارد.

مدیریت متمرکز تمام شعب از یک نقطه امکان تشخیص سریع مشکلات، اعمال تغییرات به‌صورت یکپارچه، واکنش سریع‌تر به رویدادهای غیرمنتظره و کاهش قابل‌توجه هزینه‌های زیرساختی در مقایسه با راهکارهای سنتی را فراهم می‌کند.

ابر خصوصی (Private Cloud)؛ راهکاری برای حاکمیت داده و تداوم کسب‌وکار

ابر خصوصی، بستری اختصاصی و امن برای سازمان‌هایی است که «کنترل، امنیت و حاکمیت داده» برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد. ابر خصوصی مبین‌نت با دیتاسنتر استاندارد، شبکه‌ پایدار و تیم پشتیبانی مستقل بر پایه‌ زیرساخت فراهمگرا (HCI) ساخته شده است؛ محاسبات، ذخیره‌سازی، شبکه و امنیت به‌صورت نرم‌افزارمحور ارائه و از طریق پلتفرم مدیریت ابر (SCP) مدیریت می‌شود.

ابر خصوصی مبین‌نت، علاوه بر فراهم کردن امکان مقیاس‌پذیری سریع، خدماتی از جمله پشتیبان‌گیری و حفاظت از داده‌ها (DPaaS)، بهینه‌سازی و توزیع بار، بازیابی سایبری و بازیابی از فاجعه به‌عنوان سرویس (DRaaS) را ارائه می‌دهد.

پیامک هوشمند مکان‌محور؛ ارتباطی هدفمند با مشتریان در هر نقطه

سرویس «پیامک هوشمند مکان‌محور» یکی از راهکارهای مورد توجه مبین‌نت در این نمایشگاه است. این سرویس با بیش از ۱۰۰ ویژگی و فیلتر هدفمندسازی، به سازمان‌ها امکان می‌دهد پیام خود را به مخاطب هدف و در شعاع جغرافیایی مشخص، از ۵۰۰ متر به بالا، ارسال کنند.

فیلترهای این سرویس طیف گسترده‌ای از اطلاعات را در بر می‌گیرد؛ از پروفایل مشترکین و الگوی مصرف آن‌ها در شبکه اپراتور تا مشخصات تلفن همراه و سیم‌کارت. به این ترتیب، کسب‌وکارها می‌توانند به جای ارسال انبوه و بی‌هدف پیامک، ارتباطی دقیق، متناسب با موقعیت و نیاز مشتری برقرار کنند و بازدهی کمپین‌های خود را افزایش دهند.

مدیران، متخصصان، تصمیم‌گیرندگان، فعالان و علاقه‌مندان صنعت مالی می‌توانند از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه، ساعت ۸ تا ۱۵، با مراجعه به غرفه مبین‌نت در سالن ۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران، از نزدیک با راهکارهای جدید این اپراتور ارتباطی آشنا شوند.

مبین‌نت به‌عنوان بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده راهکارهای سازمانی در کشور، با ارائه خدمات و راهکارهای متنوع در حوزه ارتباطات، شبکه، زیرساخت‌های دیجیتال، خدمات ابری و هوشمندسازی، پاسخ‌گوی نیاز سازمان‌ها و کسب‌وکارها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ این شرکت آمادگی دارد تا همراه سازمان‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری‌های دیجیتال باشد.







