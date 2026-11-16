گروه استان‌ها - دبیر جشنواره بین‌المللی مهدویت از تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین دوره این جشنواره و پنجمین دوره جشنواره ملی مهدویت تا ۱۵ دی‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «علی حسینی» دبیر جشنواره بین‌المللی مهدویت از تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین دوره این جشنواره و پنجمین دوره جشنواره ملی مهدویت تا ۱۵ دی‌ماه خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره جشنواره بین‌المللی مهدویت و پنجمین دوره جشنواره ملی مهدویت در قم، اظهار کرد: این جشنواره با رویکرد تعامل نسل‌ها در پرتو آموزه‌های دینی و با هدف تقویت همگرایی جهانی در عرصه مهدویت برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

وی با اشاره به اینکه شکوفایی فردی و پویایی اجتماعی در جامعه منتظر محور اصلی این دوره از جشنواره است، گفت: همگرایی جهانی در پرتو مهدویت، عدالت اجتماعی، حوادث آخرالزمان محورهای دیگر این جشنواره است.

حسینی با بیان اینکه در این دوره تلاش شده است قالب‌های متنوعی برای مشارکت علاقه‌مندان در نظر گرفته شود، افزود: بخش‌های ادبی، هنری، رسانه و فضای مجازی، هوش مصنوعی، ایده‌پردازی و نوآوری، بین‌الملل و کتابخوانی از بخش‌های این جشنواره هستند.

وی با تأکید بر توجه ویژه جشنواره به ظرفیت‌های نوین فناوری بیان کرد: پیش‌بینی بخش هوش مصنوعی و ایده‌پردازی و نوآوری از ویژگی‌های قابل توجه این دوره است و فرصتی فراهم می‌کند تا علاقه‌مندان بتوانند با بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های جدید، ایده‌ها و آثار خلاقانه خود را در حوزه مهدویت ارائه کنند.

حسینی با اشاره به امکان شرکت علاقه‌مندان در چند رشته اظهار کرد: برای حضور در رشته‌های مختلف محدودیتی وجود ندارد و هر فرد می‌تواند متناسب با علاقه و توانمندی خود در چند بخش جشنواره شرکت کند.

وی با بیان اینکه برای آثار برگزیده جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: در بخش بین‌الملل در نظر داریم تا فعالان حوزه مهدویت در عرصه بین‌الملل را معرفی و تقدیر کنیم.

دبیر جشنواره بین‌المللی مهدویت در پایان تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵دی‌ماه سال جاری از طریق درگاه اینترنتی جشنواره به نشانی mahdaviatfest.ir یا پیام رسان ایتا به نشانی @Mahdaviyatfest_admin ارسال کنند.



