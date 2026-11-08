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تصاویری زیبا از بارش باران در حرم کریمه اهل بیت

گروه استان‌ها - با بارش باران زیبای پاییزی در قم، کریمه اهل بیتحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) طراوت و جلوه‌ای خاص میان زائران و مجاوران این آستان مقدس به خود گرفته است.

کد خبر: 4200643تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، جلوه‌هایی از این روز بارانی و معنوی را در قاب تصویر به تماشا بنشینید:

باران در حرم کریمه اهل بیت

باران در حرم کریمه اهل بیت

باران در حرم کریمه اهل بیت

باران در حرم کریمه اهل بیت

باران در حرم کریمه اهل بیت

باران در حرم کریمه اهل بیت

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برچسب ها

قمباران پاییزیحرم حضرت معصومهتابناک قم

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