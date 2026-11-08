تصاویری زیبا از بارش باران در حرم کریمه اهل بیت

گروه استان‌ها - با بارش باران زیبای پاییزی در قم، کریمه اهل بیتحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) طراوت و جلوه‌ای خاص میان زائران و مجاوران این آستان مقدس به خود گرفته است.