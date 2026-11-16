افتتاح ۲ سالن تخصصی تکواندو با حضور رئیس فدراسیون در قم

نخستین پایگاه تخصصی استعدادیابی و دومین خانه تکواندو استان قم، در آیینی با حضور رئیس فدراسیون تکواندو و مدیران شهری به بهره‌برداری رسید.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «هادی ساعی» رئیس فدراسیون تکواندو در آیین افتتاح این پروژه‌ها، با تأکید بر ضرورت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کم‌برخوردار گفت: بسیاری از قهرمانان نام‌آور و مدال‌آوران المپیک و جهانی، برخاسته از همین مناطق محروم و دورافتاده هستند.

هادی ساعی با اشاره به پیشینه خود افزود: بنده نیز به عنوان فرزند ایران، از همین محلات کم‌برخوردار در شهرری برخاستم و این امر نشان‌دهنده عمق پتانسیل و استعدادهای سرشار موجود در این مناطق است که باید به‌درستی هدایت شوند.

وی، شناسایی و پرورش اصولی این ظرفیت‌ها را وظیفه اصلی مدیران ورزشی دانست و تصریح کرد: برای تبدیل استعدادهای بالقوه به قهرمانان ملی، توسعه امکانات و سالن‌های تخصصی در محلات پرجمعیت و کم‌برخوردار یک ضرورت انکارناپذیر است.

رئیس فدراسیون تکواندو با ارزیابی مثبت از وضعیت این رشته در قم خاطرنشان کرد: خوشبختانه بسترها و ساختارهای مناسبی برای دستیابی به سکوهای قهرمانی در قم شکل گرفته که می‌تواند به عنوان الگویی موفق در سطح کشور مطرح شود.

ساعی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند و تقویت زیرساخت‌ها، شاهد ظهور نسل جدیدی از نخبگان و قهرمانان ورزشی ایران در میادین بین‌المللی باشیم.



لازم به ذکر است این پایگاه استعدادیابی با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم در بلوار یادگار امام (منطقه نیروگاه) در فضایی به مساحت ۲ هزار مترمربع احداث، تجهیز و افتتاح شده است. همچنین همزمان با این آیین، خانه تکواندو شهر قنوات نیز در مساحتی بالغ بر ۲۵۰ مترمربع افتتاح شد تا گامی دیگر در جهت توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان برداشته شود. تکواندو در حال حاضر به عنوان سومین رشته ورزشی پرجمعیت استان قم شناخته می‌شود.







