حضور مردم در صحنه، پشتوانه اصلی نیروهای مسلح و نظام است

گروه استان‌ها - نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به تلاش دشمنان برای جدایی مردم از نظام با ابزار فشار و آشوب، حضور و ایستادگی مستمر ملت در صحنه را خنثی‌کننده محاسبات دشمن و پشتوانه محکمی برای مسئولان و نیروهای مسلح برشمرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، حجت‌الاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنوری» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در محفل معارفی حرم مطهر با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این روز را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی آمریکا دانست و تأکید کرد: حوادث این روز در شکل‌گیری و استمرار حرکت انقلاب اسلامی نقش مهمی داشته است. به گزارش خبرنگار تابناک در استان، حجت‌الاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنوری» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در محفل معارفی حرم مطهر با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این روز را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی آمریکا دانست و تأکید کرد: حوادث این روز در شکل‌گیری و استمرار حرکت انقلاب اسلامی نقش مهمی داشته است.





وی با اشاره به حضور گسترده مستشاران آمریکایی در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: آمریکایی‌ها از سال ۱۳۳۲ تلاش کردند بر ابعاد مختلف کشور مسلط شوند و حتی در امور ارتش و تصمیم‌گیری‌های داخلی دخالت می‌کردند. تصویب قانون کاپیتولاسیون نیز در همین راستا بود تا اتباع آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار شوند و امکان برخورد قانونی با تخلفات آنان از بین برود.





نماینده مردم قم در مجلس، اعتراض امام خمینی (ره) به قانون کاپیتولاسیون را نقطه عطفی در مبارزات انقلابی مردم ایران دانست و افزود: سخنرانی تاریخی امام و روشنگری درباره پیامدهای این قانون، موجب خیزش تازه‌ای در جامعه شد؛ هرچند در پی آن، امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و به ترکیه تبعید شدند، اما این اقدام نتوانست حرکت انقلابی مردم را متوقف کند و مبارزات با حضور علما، دانشگاهیان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه ادامه یافت.





وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سفارت آمریکا به کانون فعالیت‌های ضدانقلابی و طراحی توطئه علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر این مرکز، مانع ادامه فعالیت‌های آن شدند؛ اقدامی که امام خمینی (ره) از آن به عنوان «انقلاب دوم» یاد کردند.



حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری، در ادامه با اشاره به فشارها و اقدامات مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته، از تحریم‌های اقتصادی، جنگ تحمیلی، حمایت از گروه‌های ضدانقلاب، فتنه‌ها و جنگ روانی به عنوان بخش‌هایی از این تقابل نام برد و خاطرنشان کرد: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کردند با ایجاد ناامنی و فشار اقتصادی، مردم را در برابر نظام قرار دهند، اما حضور و حمایت مردم، بسیاری از این نقشه‌ها را ناکام گذاشته است.





وی با اشاره به حوادث و تهدیدهای اخیر، حضور مردم در صحنه را پشتوانه‌ای برای نیروهای مسلح و مسئولان کشور دانست و یادآور شد: دشمن تصور می‌کرد با وارد کردن فشار و ایجاد آشوب می‌تواند مردم را از نظام جدا کند، اما ایستادگی و حضور مستمر مردم در میدان، محاسبات آنان را برهم زد و نشان داد ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شود.





عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور، اظهار داشت: توان بازدارندگی و اقتدار نظامی باید متناسب با تهدیدهای دشمن تقویت شود و در برابر هرگونه تعرض، پاسخ قاطع و مؤثر در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا داده شود.





وی با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی ایران در منطقه و تنگه هرمز، این ظرفیت‌ها را از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور برشمرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر تحولات سیاسی و بین‌المللی، از مردم خواست با حفظ وحدت و انسجام، پشتیبان کشور و نیروهای مدافع آن باشند.