به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، سردار «محمدرضا میرحیدری» فرمانده انتظامی استان قم گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر نگهداری و توزیع مواد مخدر در منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم قرار گرفت وماموران پس از اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه، ۲ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک و ۲۴ گرم هروئین کشف و تعداد ۴ نفر دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مرجع قضائی شدند.



