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استاندار قم:

اطراف مدارس باید از مراکز عرضه دخانیات پاک‌سازی شود

گروه استان‌ها - استاندار قم با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به دانش‌آموزان در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بر توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی درباره مضرات دخانیات در مدارس، پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی از عرضه و مصرف دخانیات و تقویت برنامه‌های فرهنگی و ورزشی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان تأکید کرد.

کد خبر: 4202308تاریخ انتشار: 27 بازدید

استاندار قم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، «اکبر بهنام‌جو» استاندار قم، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای پیشگیری از مصرف دخانیات در میان دانش‌آموزان اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول در حوزه آموزش و پیشگیری باید با همکاری یکدیگر، زمینه آموزش مربیان مدارس را فراهم کنند تا دانش‌آموزان با پیامدها و مضرات مصرف سیگار و سایر مواد دخانی آشنا شوند.

استاندار قم ادامه داد: در همین راستا، مقرر شده است در مرحله نخست حدود ۷۰ مدرسه که از نظر شرایط و میزان مصرف دخانیات در اولویت قرار دارند، به‌عنوان مدارس هدف برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه انتخاب شوند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از محیط آموزشی دانش‌آموزان افزود: فضای پیرامونی مدارس باید از مراکز عرضه و مصرف دخانیات پاک‌سازی شود و با واحدهای صنفی متخلف ابتدا از طریق تذکر و تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت برخورد شود و در صورت رعایت نکردن ضوابط، اقدامات قانونی قاطع صورت گیرد.

استاندار قم همچنین توسعه ورزش محلات، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و برنامه‌ریزی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان را از دیگر محورهای مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست.

وی با اشاره به ظرفیت اردوگاه وسف تأکید کرد: این مجموعه با عنایت مقام معظم رهبری و پس از ارائه پیشنهاد استان، در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است و با توجه به وسعت و امکانات موجود و توسعه‌های پیش‌بینی‌شده، می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز دانش‌آموزان استان، میزبان دانش‌آموزان سایر مناطق کشور در قالب اردوهای زیارتی و فرهنگی باشد.


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