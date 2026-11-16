گروه استان‌ها - استاندار قم با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به دانش‌آموزان در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بر توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی درباره مضرات دخانیات در مدارس، پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی از عرضه و مصرف دخانیات و تقویت برنامه‌های فرهنگی و ورزشی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «اکبر بهنام‌جو» استاندار قم، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای پیشگیری از مصرف دخانیات در میان دانش‌آموزان اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول در حوزه آموزش و پیشگیری باید با همکاری یکدیگر، زمینه آموزش مربیان مدارس را فراهم کنند تا دانش‌آموزان با پیامدها و مضرات مصرف سیگار و سایر مواد دخانی آشنا شوند.

استاندار قم ادامه داد: در همین راستا، مقرر شده است در مرحله نخست حدود ۷۰ مدرسه که از نظر شرایط و میزان مصرف دخانیات در اولویت قرار دارند، به‌عنوان مدارس هدف برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه انتخاب شوند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از محیط آموزشی دانش‌آموزان افزود: فضای پیرامونی مدارس باید از مراکز عرضه و مصرف دخانیات پاک‌سازی شود و با واحدهای صنفی متخلف ابتدا از طریق تذکر و تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت برخورد شود و در صورت رعایت نکردن ضوابط، اقدامات قانونی قاطع صورت گیرد.

استاندار قم همچنین توسعه ورزش محلات، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و برنامه‌ریزی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان را از دیگر محورهای مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست.

وی با اشاره به ظرفیت اردوگاه وسف تأکید کرد: این مجموعه با عنایت مقام معظم رهبری و پس از ارائه پیشنهاد استان، در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است و با توجه به وسعت و امکانات موجود و توسعه‌های پیش‌بینی‌شده، می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز دانش‌آموزان استان، میزبان دانش‌آموزان سایر مناطق کشور در قالب اردوهای زیارتی و فرهنگی باشد.



